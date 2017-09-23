一例一休增成本 健保總額喬不攏

2017-09-23

人力、C肝藥品給付無共識

〔記者吳亮儀／台北報導〕搶食近七千億元健保大餅，經歷兩天健保總額協商，僅中醫、牙醫部分達成共識，但醫院和西醫基層仍為「一例一休」導致成本增加、Ｃ肝藥品給付問題未達共識，將交由衛福部決定，最快十一月才會拍板。

交衛福部決定 最快11月才會拍板

明年度健保總額預算前天起展開協商，昨天傍晚結束，但僅確認中醫和牙醫分別達二四八億元和四三五億元，較今年的預算多了八億元和十五億元。

目前醫院和西醫基層仍喬不攏，醫院代表認為，因為「一例一休」導致人事成本增加，紛紛據此爭取增加預算；但付費者代表之一、消基會名譽董事長謝天仁堅持，人口結構與醫療成本指數的改變屬於健保「非協商因素」，不該以此做為增加預算理由。

健保會執行秘書周淑婉表示，付費者代表堅持不該加錢，最後醫院部門決議，兩案併陳送交衛福部決定，最快也要十一月才會決定。

謝天仁認為，醫療服務成本的計算與預算撥給，已有一套運作機制，再多給就重複了，堅持不退讓；而且，行政院應會修改「一例一休」，目前還沒有定案，不該因此增加健保預算。

每年健保總額協商前會根據特定公式，計算出因人口增加、老化、經營成本增加等因素，醫院可能會增加多少營運成本，直接編進總額預算，屬於「非協商因素」。謝天仁說，「一例一休」屬於這個因素，因此不該納入各部分的健保總額分配中。

另外，Ｃ型肝炎藥物預算將從今年的卅億元增加到明年的四十八億元，但同樣為了該擺在哪個部分而爭議不休；若依消費者代表意見，平均分攤在醫院和基層西醫診所，就會占據兩方的總額，因此醫院和西醫基層診所代表要求列為「其他」部分。

今年度健保預算約六五四五億元，明年度預算上限是六千八百億元，目前兩案並陳，下週健保會確認後，將送往衛福部做最後定奪。