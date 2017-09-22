川普遊說歐日 阻中竊智財權

2017-09-22

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國「金融時報」報導，川普政府正試圖說服歐盟和日本合作，共同對付中國的智慧財產權機制；這是美國貿易代表署（USTR）八月中對中國竊取智財權和強迫外企轉讓技術啟動調查後，川普政府施壓中國的最新行動，也是川普政府首度嘗試與傳統貿易夥伴合作對付中國。不過，由於川普好鬥和善變，又高舉美國優先大旗，歐盟和日本對此有所保留。

熟悉相關討論的資深官員指出，美國今年夏天就開始接觸歐盟執委會官員、歐盟成員國與日本官員，首次接觸是在川普授權貿易代表萊席爾對中國竊取智財權和強迫外企轉讓技術展開「三○一條款」調查前。

啟動三○一調查 將採懲罰措施

美國對中國啟動三○一調查，川普有權視調查結果片面對中國課徵關稅和採取其他懲罰措施，但中國可能展開報復，引爆美中貿易戰。這個調查預計需時一年，但部分美國官員希望今年底就完成。

一名獲得相關簡報的官員說，美國貿易官員八月訪問東京時曾建議，日本可對中國採取片面措施；但日本官員指出，該國並無法規可以這麼做。日本和歐盟官員並對美國貿易官員表示，他們不會加入會讓美國藐視世貿組織（WTO）法規的任何行動。

歐盟一位資深官員指出：「如果調查結果出爐，美國決定要採取片面行動，我不認為我們已做好支持美國的準備。」不過，歐盟和日本官員暗示，如果川普政府將相關爭議案件送交WTO仲裁，他們將願與美國合作。

若送WTO仲裁 歐日暗示合作

萊席爾日前在華府發表演說時，對美國是否循WTO途徑解決與中國的貿易爭端，提出模稜兩可的說法。他說，美國不會預判三○一調查結果或可能採取什麼行動；如果我們發現中國違反WTO規定，就會把這些爭議送交WTO裁決，「我們絕對沒有排除這個選項」。

另，根據美國財政部最新年度報告，自二○一五年以來，中國企業併購美國企業交易持續增加，美國外商投資委員會（CFIUS）因此進行更嚴格的審查，二○一五年CFIUS對一四三筆外資併購交易進行國安審查，中企有二十九筆，為紀錄以來最多；今年截至七月底，中企已宣布八十七筆收購美企的交易，高於去年同期的七十七筆。根據路透統計，CFIUS今年至少封殺九筆外國收購案。

美國總統川普上週接受CFIUS的意見，否決獲中國政府支持的私募基金收購美國萊迪思半導體，此舉向北京當局傳遞一個強烈的訊號，美國政府將否決任何涉及潛在軍事應用的交易。