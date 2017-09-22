3原因 Google砸大錢拚硬體

2017-09-22

〔記者廖千瑩／台北報導〕宏達電賣手機代工研發部門給Google，Google也延攬原參與打造Google Pixel手機的HTC成員加入，以持續拓展Google的硬體事業，為什麼Google非做硬體不可？專家認為，主要與實現軟硬體整合願景、戰略圈地與想控制更多硬體發展等三個原因有關。

台灣SEO（搜尋引擎最佳化）領導品牌awoo阿物國際創辦人林思吾說，宏達電被Google這種世界級公司的網路巨擘收購，一躍成為美國企業，總比王雪紅自稱「HTC是中國人品牌」要來得好，且賣給Google是讓台灣產業跟國際產生更多鏈結，對台灣創業環境和產業轉型未嘗不是好事。

林思吾說，Google非做硬體不可的原因，是因Google正在積極進行軟硬體整合階段，而軟硬體整合是Google邁向AI人工智慧與物聯網的關鍵要素，因此Google透過收購HTC手機代工部門，一舉併掉HTC手機核心技術部門，以戰略圈地方式，積極實現軟硬體整合的願景。

工研院知識經濟與競爭力研究中心前主任、現今文化大學競爭力研究中心杜紫宸指出，Google跟HTC合作，主要是看中HTC在穿戴式裝置上的研發，不是只有VR和手機；至於Google為何非做硬體不可？主要是因應Google發展人工智慧有全世界最大的團隊，且人工智慧也應用在汽車跟各種裝置上，需要強化硬體裝置來增加營收。

杜紫宸認為，從Google想拓展硬體切入兩岸供應鏈來看，三三○億元是賣太便宜了，且在蘋果近期未有太大創新下，將AR、VR帶入、積極進行軟硬體整合，也顯示Google想與蘋果一較高下的決心。