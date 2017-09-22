賣掉研發資源 彭博︰無法恭喜

2017-09-22

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕宏達電歡欣宣布以十一億美元把打造Pixel智慧手機的研發團隊及授權專利賣給Google，但不少國外專家大潑冷水。彭博Gadfly專欄作家高鳴燦（Tim Culpan）直言，這起交易案可說是「亂七八糟」（mess up），未解決宏達電無法獲利的核心問題，無法恭喜宏達電；研究機構TrendForce分析，此交易釋出宏達電約七成智慧手機研發資源，研發能力重挫，意味著未來恐將逐漸淡出智慧手機市場。

高鳴燦指出，宏達電並不缺現金，即使虧損連連，仍持有十億美元現金；宏達電需要的是「獲利」、研究如何節省成本，但記者會上表示沒有裁員計畫，也就是閒置廠房產能和冗員的經常性開銷龐大問題未解決。

高鳴燦推估，宏達電把約十九％最珍貴的人力賣給Google，認為可節省約卅％至四十％的營業費用，但從過去六季財報來看，這並不足以讓其由虧轉盈，宏達電需要削減營業成本六十％，才能重返獲利。

TrendForce分析，長期來看，宏達電將能傾全力投入極具發展潛力的VR（虛擬實境）事業；但就其自有品牌手機發展而言，本交易釋出約七成的研發資源，無疑是重挫研發能力，明年手機產量預估僅約一百萬支。

市調機構Counterpoint研究主管夏哈（Neil Shah）表示，雖然宏達電力圖在北美和歐洲提高市占，但和蘋果、三星相較之下差距明顯，而印度等新興市場由其他中國品牌盤據，宏達電沒有一個具有真正意義的市場領土。