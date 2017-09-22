宏達電「感恩Google 讚嘆Google」

2017-09-22

記者王憶紅／特稿

近來「佛教如來宗」信眾集資購買數千萬元勞斯萊斯名車給妙禪師父，讓「感恩Seafood ，讚嘆Seafood！」在台灣爆紅。全球網路巨擘Google以三三○億元買下宏達電手機代工研發團隊及使用智慧財產權，除價金超乎市場預期，也讓宏達電研發人力成本「瘦身」一半，還有數百億銀彈馳援，宏達電應該是「感恩Google、讚嘆Google」 。宏達電昨記者會上一再強調，兩年前設立「Power by HTC」，就是為了與Google一起在手機上做深度合作；換言之，宏達電可說是把這個部門「還」給Google，不再付出幫Google「養」研發的人事成本。

根據資料顯示，宏達電去年第二季帳上現金約四一五億元，今年第二季僅剩三一○億元，一年要燒掉約一百億元；以此推算，宏達電目前手上現金可再撐三年。而Google送來這三三○億元的及時雨，可讓宏達電撐更久，且增加對VR等投資，讓HTC品牌得以延續。

HTC品牌得以延續，但「Powered by HTC」員工命運未卜。被Google延攬的兩千人，是從宏達電結清後，再轉到Google？宏達電未正面回應；另宏達電是否會裁員？董事長王雪紅是以「會大量找人」的回應來四兩撥千斤。

Google延攬過去的兩千人，經過面試後，預計十一月收到聘書，明年初成為Google員工，這些人是否能適應Google委任的新工作，仍待觀察；但市場人士多認為，以建立兩千人的研發團隊，加上宏達電的專利使用，這個價格偏高、但還算合理。