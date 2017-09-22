2017-09-22

記者鄒景雯／特稿

已經幾天了，這波超大幅度的警界人事地震，仍餘波盪漾。許多人頻頻詢問：震央出在哪裡？也就是說這是蔡英文總統的意思？還是賴清德院長才上任的驚天一筆？答案，當然是前者。

蔡總統所做這個佈局，事前做了相當時間的了解與評估，有其清楚的動機邏輯，而且採取一次性的敲定，而非分批佈達，讓圈內「連奔走的時間都沒有」。總體來說，這次的調整符合「政黨輪替」的調性變化，陳家欽奉命北上掌舵，陳國恩則被賦予加強「山上」跟警界連結的任務，是深思熟慮後的決定；個別而言，特定地方警政首長的變動，則具有抑制「藩鎮割據」的效果，因此可以說是權力收攏之作。

如果賴清德組閣是第一回合，這次警政異動算是第二道鋪排。因為，被視為蔡政府期中考的明年底大選，已經擺明是一場硬仗，占據相當選舉人數的雙北版圖，民進黨似乎都面臨操之於人較大的局面。原本就是國民黨執政的新北市，包括政黨內部所做的民調，執政黨目前檯面上的幾個有志角逐者，似乎都尚未累積出取而代之的聲勢。民進黨內部自己都坦言，除非未來短短數月之內有「奇兵」可出，否則迎戰「藍綠通吃」的侯友宜，要易幟的可能性恐怕不高。

新北市如此，台北市的戰況就更加關鍵。事實上，台北市警察局長由中央「硬派」，讓柯市長感到被「突襲」，它的背後，仍是「禮讓」柯連任的戰略。站在蔡英文的角度，柯文哲如果二○一八順利連任，能夠繼續留在台北市，二○二○不是絕對不出，但若要出，得多一道說服選民的手續；萬一柯文哲連任失敗，二○二○換跑道爭大位的機率可以想像。既然世大運之後，柯幾乎已成定局，那麼釋其兵權，也屬合理。這是柯保不住邱豐光的眉角所在。

有趣的是，星星之火可以燎原，民進黨原本對自推人選始終保持「冷靜」的定見，近日由於基層與柯市府由下而上叫陣麾戰後，竟有失控之勢。甚至，不必綠營分裂，只要國民黨派出像樣人選，奪回首都，也不是毫無可為的聲音，開始隱隱然動，這可就驚醒了局中人。

昨天，蔡總統與柯市長雙方，都傳出「停火」的訊號，後效如何，可以觀察。