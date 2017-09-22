警政署長交接》葉俊榮高喊：國恩、家欽一家親

2017-09-22

〔記者邱俊福／台北報導〕內政部長葉俊榮昨天上午主持警政署長交接典禮，葉致詞時表達對卸任署長陳國恩的感激與肯定，強調這次的人事調動非外界所質疑的政治、派系問題，完全是任務、需求取向，由於警界盛傳陳國恩與新任署長陳家欽之間有芥蒂，葉俊榮最後還拉著兩人的手高喊「國恩、家欽，一家親！」

「無派系問題 是任務取向」

去年政黨輪替之後，時任高雄市警局長的陳家欽就傳出即將接任署長，被警界視為陳國恩的最大對手，媒體也常以兩人的微妙關係作文章，讓昨天兩人的互動，受到外界關注。

葉俊榮致詞表示，我國治安面臨三大威脅，首先是來自境內外各種恐怖主義與危害國安的因子，不斷的潛藏，使得治安的維護面對新的挑戰，故國安如何與警政力量銜接，做最好佈線，形成重要的課題；其次是尚未瓦解詐騙、毒品的結構；最後面對陳抗時，需要一個堅定的原則與立場，讓基層能夠依循。

葉俊榮說，新任署長陳家欽在高雄市警局長任內，包括大寮監獄挾持事件、飆車族口袋戰術、毒品的區域聯防、反詐騙，以及對陳抗處理的果決態度，皆令人認同，且陳具有刑事專才，在反毒、反詐瓦解其結構方面，是最適合人選。

葉俊榮也表示，過去跟陳國恩聯繫最為頻繁，只要有治安事件發生，第一時間便能馬上接獲陳傳來的訊息與電話，陳皆能充分掌握情資，感覺非常好，且陳相當照顧基層，常在他陪同下，慰問基層辛苦與受傷警員。葉俊榮表示，警政跟國安需有非常廣泛的接觸與合作，這次陳國恩轉任國安局副局長，期待他能在反恐與國安的連結上，提供充分協助與寶貴意見。