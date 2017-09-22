陳嘉昌赴議會拜碼頭 強調無派系

2017-09-22

〔記者郭安家、王冠仁／綜合報導〕新任台北市警察局長陳嘉昌昨天完成交接儀式後，下午立即赴台北市議會拜會議員。他表示，自己打了幾通電話給市長柯文哲，柯都在開會中，昨下午為止兩人還未對到話，強調自己無派系，未來將會針對治安、交通、為民服務三項重點工作，在前局長邱豐光打下的根基上，繼續率領團隊打拚。

柯文哲前天在議會表示，內政部長葉俊榮十九日找他告知邱豐光人事，他認為沒受尊重、被偷襲，且表示軍警是國家公務員，不該當成地方派系被運用的資源；前天國民黨台北市議員陳永德、陳義洲等人，更要柯效法前台北縣長周錫瑋當年杯葛警政署所派的警察局長林國棟人事令。

陳嘉昌昨下午赴台北市議會拜會議員。他表示，議員對柯市長的要求，他不會覺得尷尬，他當三、四十年警察，跟每一個議員都是良性互動；雖然他到昨天下午還未與柯市長對到話，但近期將會與柯見面談北市警政議題，「我們都是市府團隊，要接受市長指揮、尊重議會、依法行政。」

陳嘉昌拜訪國民黨台北市議員李傅中武時，由於李過去曾擔任北市府駐衛警、大安警分局員警，李對陳客氣地說：「我是小員警。」李傅中武還說，前天國民黨團開會，不少議員將警政署長陳家欽與陳嘉昌搞混，誤以為陳嘉昌是新潮流人馬；陳嘉昌則回說，警察行政中立，他是國家財產，上級指派他去哪裡、他就去哪，哪有分什麼派系？

交接儀式中，副市長鄧家基表示，台北市為國家首都，不可能禁止多元社會、尊重發言的精神，期許陳嘉昌未來對於陳抗問題妥善處理，城市安全與治安不能有退步空間。

柯沒出席 陳：不會委屈

有媒體昨問陳嘉昌，柯文哲沒來交接典禮「會不會感到委屈？」陳連忙說「不會」，強調自己會依照市長指示、尊重議會監督，全力以赴。