北市警局長交接 柯文哲邱豐光「缺席」

2017-09-22

〔記者王冠仁、邱俊福、張瑞楨、郭安家／綜合報導〕台北市警局昨舉行局長交接典禮，不過台北市長柯文哲與卸任局長邱豐光都未出席，引起警界議論，直呼整場典禮除新任局長陳嘉昌外，「該來的都沒來」，認為邱受委屈才沒出席；警政署解釋，昨有多位直轄市警察局長交接，為免奔波勞累，便通知北中高三市警局與警專，都由原單位副首長代表交接，剛接任副署長的邱豐光須趕赴台中監交才未出席。

當北市副市長？ 邱：毫無所悉

邱豐光昨天下午到台中市主持新任局長楊源明交接典禮後表示，依照警政署人事室的規劃，昨天包括台北、台中與高雄的交接都由副局長代表交接給新任局長，否認自己刻意缺席台北市的交接典禮。至於是否「袂爽」（不爽）？以及北市長柯文哲是否會找他當副市長？邱豐光僅回答：「非常愉快」、「毫無所悉」，迅速搭車離去。

四單位異動 原首長罕見未出席

此次警政高層調動，因原高市警局長陳家欽升任警政署長，原台中市警局長陳嘉昌調任台北市，而邱豐光則調任副署長，另原警專校長何明洲調升高雄市，四人都是昨天履新，形成四單位原警察首長都無法出席交接典禮的罕見現象。

據了解，柯文哲原定昨上午要出席新任台北市警察局長陳嘉昌交接儀式，但前晚施政報告後返回市府，與幕僚討論後，認為還是要向中央表達不滿，因此晚間就通知幕僚取消昨日行程，昨天早上由副市長鄧家基代為出席。

北市府發言人劉奕霆表示，柯文哲缺席「沒有理由」，其餘不再回應；但有市府幕僚私下解讀，柯「在做無聲抗議」。

代表柯文哲出席交接儀式的副市長鄧家基，致詞時細數邱豐光年輕就為台北市治安打拚，肯定邱的刑事專才，還舉陳進興挾持南非武官為例，稱讚邱豐光沒安全裝備還衝鋒陷陣將歹徒繩之以法，邱的英勇、為城市安全奮戰的精神，一直延續到兩年多前擔任台北市警察局長時，獲得各界肯定。

新任署長陳家欽昨也肯定邱豐光傑出表現，更回憶起他在刑事局擔任隊長時，邱是負責支援綁架案的六隊隊長，他盛讚邱是屢建奇功、屢破大案的刑事專才。