墨西哥7.1強震225死 5台僑受困

2017-09-21

一校舍被震垮 26師生罹難

〔編譯管淑平、記者彭琬馨、賴筱桐、黃以敬／綜合報導〕墨西哥中部地區十九日發生芮氏規模七．一強震，救難人員漏夜在水泥石塊堆中搜救，目前已知二二五人死亡，距離震央一百多公里的首都墨西哥市，四十四棟建築物在地震中轟然倒塌，災情最為慘重，一座中小學綜合學校校舍被震垮，已知至少二十六名師生罹難。

一名致理科大畢業生失聯

在墨國經商的陳姓台商，其兩名家屬及公司三名員工共五人受困，我駐墨西哥代表處人員已趕赴現場瞭解，外交部亦指示駐處全力協助。此外，在墨國實習的三名致理科技大學學生目前平安，畢業後留在墨國就業的五名校友中，除一人失聯外，其他四人都安全。

墨西哥總統潘尼亞．尼托二十日凌晨發表聲明，已針對災區宣佈緊急狀態，呼籲國人冷靜，目前首要工作是持續搜救受困者，並提供傷者醫療，他說，墨西哥市四成、鄰近的莫雷洛斯州有六成地區斷電，政府將提供協助，他也慰問罹難者和其家人，表示「墨西哥與你們同哀」。

根據美國地質調查所（USGS）觀測，這場發生在當地時間十九日下午一時十四分的地震，震央位於中部普耶布拉州聖胡安拉波索鎮東北東方四．五公里，震源深度五十一公里。民防首長蓬特說，墨西哥市、墨西哥州、普耶布拉州、莫雷洛斯州、格雷羅州和瓦哈卡州至少有二二五人罹難。

地震造成四百六十萬戶住宅、商店和其他設施斷電，聯邦電力委員會說到二十日清晨已恢復七成電力供應。至少二○九間學校受災，部份災區學校已宣佈無限期停課。

災情最嚴重的墨西哥市，市長曼塞拉表示該市四十四座建築物倒塌，並有建築物震後起火。南區的安利奎雷薩曼學校（Enrique Rebsamen school），一棟三層樓校舍震塌成約一層樓高的斷垣殘壁，救難員、民眾拿著鏟子、十字鎬，挖掘扭曲變形的鋼筋水泥堆搜救，不時要求現場安靜，分辨瓦礫堆中傳出可能的求救聲。潘尼亞．尼托晚間到現場瞭解狀況。

不到兩週前，南部瓦哈卡州才發生規模八．一強震，造成九十人罹難。令人驚訝的巧合是，十九日正好是一九八五年造成墨西哥市估計九千多人罹難的規模八．○大地震三十二週年，地震發生前數小時，首都才舉行全市地震防災演習。一名電視台主播在現場播出中途說「這不是演習」後，就立刻從正被震得東倒西歪的攝影棚逃出去。