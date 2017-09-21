黑道當街槍擊仇殺 釀1死5傷 發米義工 無辜喪命

2017-09-21

20歲槍手「替老大報仇」

〔記者余衡、吳仁捷／新北報導〕新北市發生大白天當街開槍狙擊仇家的黑幫仇殺案，二十歲槍手陳致綸昨趁土城巡天府宮主林立昌舉辦愛心米發放活動，林的叔叔前立委林國慶也在場用手機直播活動時，從後貼近林立昌對準頭部開槍，林中六槍重傷，因陳攜雙槍狂射，另有發米義工、領米民眾中彈，共造成一死五傷，震驚黑白兩道；陳嫌開槍後自首，宣稱：「我總算替老大報仇了！」

疑爭奪土方利益引發糾紛

警方初步了解，全案疑因天道盟不同分會爭奪土方利益引發糾紛。今年六月天道盟同心會份子黃義倫先遭人狙殺身亡，黃男這一方即傳出要給對方好看，果然昨天發生槍手狙擊天道盟土城分會長林立昌的報復行動，且陳鎖定林密集開十槍，顯示要置他於死地；警方懷疑黃的大哥是全案幕後主使者，除深入追查，並全力約制黑道蠢動，防範仇殺續集再現。

四十八歲的林立昌身為巡天府宮主，農曆每月初一慶典後會現身發放愛心米，昨天八月初一他循例參與，下午一點三十分人在巡天府對面的雜貨店，和擔任發米義工的友人賴國和講話時，陳嫌突然靠近，以大約五步距離對林開槍，林的頭、臉、胸、腰等處中六槍，一度失去生命徵象，經急救後恢復呼吸心跳。

前立委林國慶堂姪頭中彈

因變起倉卒，賴男「慣性防護」切到林的身旁結果中槍，子彈從背後射入肺部殞命，另有三名民眾遭流彈波及，一人重傷二輕傷。陳嫌逃跑至樂利國小前方時，發覺有人騎機車追他，竟又反身開兩槍，一槍誤中站在校門口的樂利國小總務主任韓淑儀左小腿。

警方調查，身著橘色上衣的陳男，事發前將機車停在中央路，腰際及手上各有一把裝滿十發子彈的制式手槍，混進領發米人群中隨即開槍。

陳男稍後跑到海山路，見開小貨車的吳姓駕駛正在路旁卸貨，跳上貨車副駕駛座，用槍指著吳說：「我殺了人，載我到土城分局！」吳男無奈只能照辦，陳一進分局主動卸下彈匣，向值班黃姓員警說「殺了人要自首」。警方認為從開槍到自首均是按計劃行動，陳嫌應只是負責執行「黑道射殺令」的槍手。