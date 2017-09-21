柯：明年選輸就回去當醫生

2017-09-21

〔記者沈佩瑤、郭安家／台北報導〕民進黨明年台北市長選舉是否與台北市長柯文哲合作，還是未知數，但黨內要求自推人選的聲浪高漲，國民黨北市議員秦慧珠昨在議場質詢，若民進黨明年自推人選，柯還要不要出來選？柯文哲回答，「會」，但選輸就回去當醫生，二○一八選不贏就是崩盤，收起來了。

柯文哲表示，如果選輸，「應該回去當醫生」，隨後話鋒一轉，又說「假設性題目不要回答，市政專心做好就好，這個國家就是想太多。」至於現在與民進黨的關係為何？柯文哲直言「不曉得」，目前應該是「普通好」。

民進黨自推人選 他還是會選

秦慧珠詢問柯文哲，是否認為民進黨仍是朋友？柯文哲沒有直接回答，僅表示「朋友要多、敵人要少，這是基本戰略。」面對立委鄭寶清說他是淺紅，認為相當荒謬，「我跟紅有什麼關係，我想不通。」柯文哲說，他也不想評論民進黨，但明年選舉，確實需要民進黨的幫忙，不過，「他們不幫我也沒辦法。」

民進黨北市議員許淑華、梁文傑也分別質詢指出，有民進黨基層樁腳「寧願三強相爭」，明年台北市長若不再自己提名人選，樁腳的近一百位親友票，將會投廢票；綠營基層不諒解的是，柯文哲對民進黨「忘恩負義」，就像前天鬼門關，他跑普度活動，有三位民眾罵柯「背骨」。

許淑華還做球給柯，讓柯隔空對綠營支持者解釋為何要砲打中央，未料，柯回說也不是嗆聲，他是看到就講，像台北車站聯合防災中心、悠遊卡行動支付講很久了，交通部還說他危言聳聽，「我當然Ｋ他，兩年不處理。」許回說「你還繼續嗆聲，我也無話可說。」

議員陳慈慧則質詢柯文哲，對於連任是否有信心？柯表示，盡量做，沒辦法就算了，要連任還要看大環境。陳慈慧追問，若明年落選，是否會依循扁模式參選二○二○年總統？柯文哲說，若明年落選就是收起來了，二○一八選不贏就是崩盤，收起來了。