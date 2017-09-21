新聞分析》不只是下馬威

2017-09-21

記者邱燕玲／特稿

內政部前晚突如其來地宣布警界高層大調動，其中將柯文哲的愛將邱豐光自台北市警察局長一職中拔除，擺在警政署副署長位子上「冰凍」，這不只是下馬威，更是斬斷柯Ｐ的左右手，迫使柯必須思考自己究竟要與民進黨及蔡政府維持什麼樣的關係，如果未來依舊如此我行我素，民進黨必然與柯開戰。

事實上，如果邱豐光任內表現優異，蔡政府要拔掉邱不是那麼容易。但今年四月立法院審查年金改革相關法案時，在立院外圍城抗議的反年改人士攻擊立委、助理、地方首長等，還包圍出入口讓媒體、立院職員無法進入立法院，當時各界對於負責維安的台北市警局就已高度不滿；世大運期間反年改人士突破重圍，影響世大運選手進場，甚至丟擲煙霧彈，邱豐光的作為更讓外界覺得離譜至極。

但柯文哲並未究責邱，反而推託應檢討整個維安系統，明顯包庇，蔡政府藉此調動，也只是剛好而已；拔除台北市警察局長一職，將邱擺在警政署副署長的位子上，已算是禮遇了。

柯文哲上任之初或許是素人市長，但經過兩年多的「歷練」，柯文哲深知如何能打到民進黨的痛處，民進黨也確實吃了不少悶虧，但礙於柯Ｐ的高民調、高人氣，民進黨還不願正面交鋒。

不過，閣揆換上賴清德後，高民調的媒體寵兒不再專屬於柯文哲，執政黨也展開反擊，除了撤換邱豐光，曾任柯文哲輔選大將的姚立明週一在政論節目放出風聲，指其在一場合遇到蔡英文總統與民進黨選舉操盤人士，會中透露了「民進黨擬自推台北市長人選」的訊息，「提醒」柯Ｐ意味濃厚。

這次警界高層的調動，看到執政黨與柯Ｐ的首度交火，但柯明顯敗陣，且無力回天。柯文哲終究要好好思考，未來要與執政黨維持什麼樣的關係，若無實力對戰，終究只是講幹話第一名的人氣市長而已。