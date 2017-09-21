邱豐光被拔 柯：被偷襲了

2017-09-21

〔記者沈佩瑤、郭安家、鄭鴻達、蘇芳禾、李欣芳／台北報導〕台北市警察局長邱豐光將調任警政署副署長，台中市警局長陳嘉昌接任台北市警局長，台北市長柯文哲卻在人事案公佈前卅分鐘才接獲通知。柯文哲昨在北市議會答詢時重砲回轟，軍警是國家的，不該當成地方派系被運用的資源，警局高層調動應明訂規則；柯說，這項人事案，「我是被通知的而已」，感覺「被偷襲了」。

國民黨議員促柯杯葛新局長

多位國民黨市議員質詢時要求柯硬起來，杯葛陳嘉昌就職，議員陳永德、陳義洲等人甚至表態不讓陳嘉昌進入議會備詢。

柯文哲說明，大約前晚六時卅分左右，內政部長葉俊榮到辦公室找他，聊沒兩句就說要調動人事，因台北市陳抗太多，沒有處理好，雙方談了約廿分鐘。

至於雙方針對新的人事案有沒有爭執、是不是被迫接受？柯文哲說，也沒有什麼接不接受，葉俊榮出去就發布新聞了，他並沒有表示好或是不好；葉俊榮說，調動邱豐光是他的意思。

柯文哲說，儘管他向葉表達在世大運成功時撤換署長、局長時機不好，會被說是「狡兔死、走狗烹」，並希望中央提出改善意見，葉以「功能性需要」為由，表示要撤換，「我就沒有辦法跟他辯。」國民黨議員反問柯：「你怎麼軟趴趴沒有態度」，「難道你都不生氣？」柯文哲表示，「被偷襲了」、「我是被通知的而已」。

議員王欣儀質詢指出，柯是否認為邱豐光被調任有選舉考量，柯文哲表示，警政一條鞭，尊重內政部的調度權力， 但他認為，軍警是國家的，不該當成地方派系被運用的資源，應該明訂警察局長調度規則。

柯：軍警不該是派系資源

由於這是柯任內第二次處理警局人事調整，柯文哲在答詢時表示，過去國民黨執政時是給他幾個人選讓他挑，但這次民進黨是直接告訴他結果，相較之下，「國民黨比較客氣」。他認為這種事情以後應該建立制度。

對於柯的批評，黨政人士說，當時面對反年改團體丟煙幕罐，邱豐光居然說「沒有這個事情」，這已經不是制度的問題，而是有沒有搞清楚狀況的問題。

國民黨團副書記長曾銘宗認為，這次人事調動，很明顯是顏色問題，雖說警政一條鞭，但某種程度是打臉柯文哲、給柯難看；親民黨團幹事長陳怡潔認為，民進黨藉此人事調動讓柯「吃排頭、吃苦頭」，此競合關係不只攸關明年地方選舉，也攸關二○二○總統大選。