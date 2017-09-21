講稿羅生門？ 柯：我沒說謊

2017-09-21

〔記者郭安家、沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲將台北、上海雙城論壇講稿傳給國安單位的疑雲繼續延燒。黨政高層昨指柯曾將「中天」專訪談參傳給總統府，並非國安會赴市府索取講稿；對此，北市府發言人劉奕霆昨封口不願多談，柯文哲於議會施政報告答詢也未對此回答。

批中央很精準在閃問題

不過，對於總統府發言人林鶴明前天說國安會未事先取得柯雙城論壇講稿，國民黨台北市議員鍾小平昨質詢柯，難道林鶴明說謊？柯回應，「其實他們（中央）都很精準在閃問題，其實都沒有說謊」、「我就是太老實」。柯文哲還三度強調「我沒有說謊。」

鍾小平數度嗆柯要不要接受測謊？柯回說，「我不用接受你測謊，其實台灣處境困難，扛過去就算了，我自己知道講什麼」、「只是他們每天電視上罵，罵到我火大。」

民進黨市議員顏聖冠則指出，柯文哲將雙城論壇講稿傳給國安單位有不同版本，包括透過Line傳給國安人士、國安單位人士至市長室拿講稿，市長只要公布相關紀錄、資料，就可解除外界疑慮。對此，柯僅回應，負責聯絡國安會的是市長室主任蔡壁如，他不曉得細節。

蔡壁如上週受訪則指出，當時透過中間人將資料轉交國安會，並非以Line傳遞訊息，由於國安會較重視保密，所以找中間人直接到市府拿資料，她不願透露該中間人是誰。蔡壁如、北市府發言人劉奕霆昨受訪時，均封口不願再多透露訊息，導致外界無法理解何人、何時至市府索取講稿。

稍後民進黨市議員阮昭雄質詢時，柯文哲答詢表示「做苦工的事自己會做，處理到兩岸就呆住了，去年大家真的有坐下來談，今年就已讀不回。」