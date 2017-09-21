Google再出「手」 撿到便宜了

2017-09-21

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕市場傳出美國網路鉅子Google將收購台灣宏達電（HTC）手機部門，顯示Google在三年前大賠賣掉旗下摩托羅拉行動（Motorola Mobility）後，對智慧手機硬體的鍾情程度不減；Google這次捲土重來，趁著宏達電五年來股價重挫約七成五時結親，專家認為「俗擱大碗」，Google重返手機硬體的時機也較先前佳。

智慧財產雜誌IAM編輯辛得勒指出，不論Google只買下宏達電手機部門或整家公司，具說服力的理由就是「價格」；過去五年宏達電股價跌了約七十五％，公司市值略低於廿億美元，只是Google母公司Alphabet的九牛一毛而已。

科技新聞網站The Verge指出，宏達電已超過一年面臨營業虧損，即使最新旗艦手機HTC U11評價或表現優異，在沒有外援資助下恐無法維繫太久。市調機構IDC數據顯示，宏達電在全球智慧手機市占僅○．六八％，已跌出前十大；八月營收僅卅億美元，較上月及一年前都腰斬，為近十三年來新低。

宏達電和Google具長期合作關係，彼此是專利和代工盟友；全球首款採用Google的Android作業系統的智慧手機，即由宏達電於二○○八年推出；二○一一年宏達電和蘋果開啟專利侵權大戰，Google還曾授予一些專利給宏達電，以因應官司。Google則從首款品牌手機Nexus One、到去年的Pixel、Pixel XL、今年預計發表的Pixel2手機，都由宏達電代工。

The Verge指出，Google正力圖發展和擴張硬體部門，去年聘回前摩托羅拉行動總裁歐斯特羅（Rick Osterloh）擔任Google資深副總裁，成立和主導硬體部門，並網羅前宏達電設計總監齊威格（Claude Zellweger）在Google的VR（虛擬實境）平台Daydream任職。