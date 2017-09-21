外資：早該賣 網友：擺脫賠錢貨

2017-09-21

〔記者張慧雯／台北報導〕宏達電今停牌宣布重大訊息，市場推測可能將手機部門賣給Google。事實上，去年四月宏達電發表旗艦機種HTC10時，就有外資建議「宏達電應拋售智慧手機部門」；網友則是反應兩極，有人認為：「賠錢的手機部門賣給Google，賺錢的VR（虛擬實境）部門留著，高招！」也有人質疑：「VR會賺錢嗎？上季的Vive銷量年減五十％。」

去年宏達電沒有搶在第一季發表年度旗艦機，外資大驚直呼：「宏達電錯過最佳發表時間點，將為遲到付出不小代價。」德意志銀行當時就建議，宏達電應將營運不佳的智慧手機部門打包出售，轉型成為純粹的虛擬實境公司，並點名「Google」或許是一個不錯的選擇。

有法人認為，HTC Dream是全球第一款Android手機，此後宏達電陸續為Google代工Nexus、Pixel系列，加上Google VR產品也將與宏達電合作，Google接收宏達電手機部門相當合理。但也有法人惋惜，認為宏達電擁有相當好的研發能量，若在5G時代來臨前賣掉手機部門，「相當可惜」。

網友對此也反應不一。有人說：「宏達電手機用起來還不錯，但賣掉是明智之舉，因為銷售量一直沒辦法提升，對消費者來說，賣給Google也不錯，至少不用擔心維修問題。」也有網友說：「交給會經營的人，別再搞啥機海了。」

有網友認為：「擺脫賠錢貨手機，帶著滿手現金迎接大VR時代。」也有人說：「宏達電員工變成Google外商的員工，直接升級！」