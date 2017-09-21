宏達電拚轉型… 得把虛擬變真實

2017-09-21

VR還在燒錢 突圍難度高

〔記者高嘉和／台北報導〕在虛擬實境（VR）部門營收占比極低、且還在燒錢下，外界預期宏達電可能將智慧手機部門賣給Google，未來力拚從VR市場翻身；但去年全球高端VR市場規模僅兩百萬台，只是iPhone的「零頭」，VR市場目前看來還是很「虛擬」，且索尼、臉書等群強環伺，宏達電想憑一己之力將虛擬變成真實？難度恐怕很高。

在二○一一年的最風光年代，HTC攻陷美國市場，是全美最大的智慧手機品牌，超越蘋果、三星，且全球市占率超過十一％、是第四大品牌；但短短幾年豬羊變色，二○一三年就跌出前十大品牌，去年全球市占率僅剩○．六八％；更慘的是，今年首季還在國內市場輸給中國品牌OPPO。

在智慧手機市場節節敗退下，宏達電董事長王雪紅前年親掌兵符，除力行精實計畫外，也切分出HTC智慧手機、Powered by HTC（策略合作產品）、健康醫療及虛擬實境Vive等四大事業群；但手機占營收比重超過九成，VR等產品是有前景、還見不到數字。

宏達電近年來將所有行銷資源全擺在虛擬實境HTC Vive產品，且頻對外釋放在中國VR產業領先地位；但就算中國冠軍又怎樣？根據Canalys估算，HTC Vive去年在中國賣出五萬多台，以中國在全球高端VR市占率約一成五推算，去年高端VR市場規模不過兩百萬台，且宏達電在高端市場有索尼、臉書等強敵，在手機VR有三星及中國品牌盤據，要單憑一己之力突圍，機會恐不大。