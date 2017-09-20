柯P挺邱豐光 仍遭平調換位

2017-09-20

因世大運異動 邱豐光︰「鐵打衙門流水的官」

〔記者邱俊福、黃敦硯、劉慶侯、郭安家、沈佩瑤／台北報導〕台北市警察局長邱豐光因世大運開幕式維安疏失遭撤換，平調警政署副署長，台北市長柯文哲雖力挺邱豐光，但邱終究要為這次維安不力事件負責。

世大運開幕遭反年改陳抗團體鬧場失控，致各國選手一時無法入場，引發全國民眾譁然，震怒的蔡英文總統緊急聯繫警政署長陳國恩，陳國恩雖立即介入處理，冀能止血，但畢竟警察維安已出狀況。

事發時，邱豐光未在第一時間接獲第一線通報，致接受電視台採訪時，說出「警方封鎖線未被突破」、「沒有看到煙霧罐」等與現場狀況迥異的發言，被外界認為完全在狀況外，當時不少人即研判，邱豐光想要保位恐怕很吃力，不過，因有台北市長柯文哲力保，所以懲罰性的人事沒在第一時間顯現。

台北市長柯文哲昨獲知警界人事異動，受訪時只說了一句：「我知道了！」邱豐光昨晚表示，他已歷任五任局長，此次異動是正常性輪調，他沒有任何意見，還說「鐵打衙門流水的官」，警察工作在哪裡都是一樣的。

被問人事案 柯︰我知道了

至於陳國恩由警政署長調任國安局副局長，與前警政署長王進旺調職的模式相同；警專校長何明洲調任高雄市警察局局長，警界認為何明洲工作認真，更對竊盜犯罪有深入研究，是擔任高雄市警察局長的合適人選。

另外，即將調升台中市警察局長的楊源明，是警界出名的刑事專才，可望為維護台中市治安注入全新作法。

周文科過勞中風 成為遺珠

一位高階警官分析，在這一波高階警官異動案中，有一位遺珠之憾，就是副署長周文科，他原本可望派任直轄市警察局長，日前卻因過勞中風，雖復原情形良好，此次仍與重要警職擦身而過。

新任署長陳家欽昨晚也說，上任後，會立即去探望周文科，希望周能早日恢復健康，重回工作崗位，日後還要仰賴周推動警政工作。