世大運維安出包 陳國恩轉職

2017-09-20

辦案能力佳 獲長官信任 陳家欽升任署長

記者黃敦硯／新聞分析

從小英政府上任的那一刻起，警政署長陳國恩可能會異動的說法，在警界便從未曾停歇，陳國恩畢竟是由前總統馬英九所派任，因而質疑聲始終不斷，尤其明年選舉在即，警界因此分析，世大運開幕式的維安出狀況後，此時由深獲高雄市長陳菊賞識、讓綠營人士安心的陳家欽升任警政署長，顯得順理成章。

陳國恩連破大案 去年獲得續任

陳國恩接任警政署長近兩年半，前面一年兩個月是在馬英九當朝時期，因而蔡英文總統上任後，陳國恩始終戰戰兢兢地續當這個署長，不過，陳國恩過去在各界也累積了不少人脈，有些當政人士對這位署長全力相挺，加上他努力表現，去年下半年期間，接連偵破台鐵爆炸案與一銀ＡＴＭ盜領案等重大刑案，讓政府高層不認為有必要得馬上「換人做做看」。

但後來香港民運人士黃之鋒來台時在機場被打，警察未在第一時間做出強勢打擊黑幫的作為；加上四一九當天立法院外，反年改成員毆傷多位立委與縣市首長，外界再度對警察的維安出現質疑聲，再下來就是世大運開幕當天，反年改團體騷擾致國外選手不敢入場而釀成國際笑話，陳國恩雖說不是第一線指揮者，但他是警政機關最高長官，得擔下一定程度的責任。

葉俊榮主導 此次人事保密到家

值得注意的是，此次警察人事可說是保密到家，由內政部長葉俊榮主導，他逐一私下徵詢高階警官的經歷與風評，進行人事案的沙盤推演，而許多此次異動的當事人都是直到昨天下午才聽聞可能異動，但也不清楚何時會發布、交接，像這次一口氣發布警政署長與多位直轄市警局長人事案，更是首例。

其實早在新政府上台之初，陳家欽可能升任警政署長的說法就廣為流傳，近來因「署長保衛戰」致警界出現內鬥的風聲更是不絕於耳，或許這也是政府高層決定此時處理、讓事情平息的考量因素之一。

即將接任警政署長的陳家欽，雖被外界認為是與高雄市長陳菊關係好而獲得拔擢，但卻忽略了他辦案能力佳與願意傾聽部屬心聲的另一面，他的出線，警界多認為對維護社會治安有正面助益。