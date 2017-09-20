單車78天環遊世界 英男創金氏紀錄

34歲蘇格蘭冒險家博蒙特（Mark Beaumont）18日以78天又14小時14分鐘，完成單車環遊世界的壯舉，比19世紀小說「環遊世界80天」主角霍格（Phileas Fogg）還快1天，一舉締造單車環遊世界最快及一個月騎車最遠距離的金氏世界紀錄。博蒙特6月2日從法國巴黎出發，騎過歐洲、俄羅斯、蒙古抵達中國北京，然後搭機飛往澳洲伯斯；騎過澳洲和紐西蘭後，再飛到美國阿拉斯加州安克拉治，最後在加拿大哈利法克斯結束美洲之行。他每天凌晨3點半起床，花16小時踩單車，共騎了76天、2萬9000公里，平均每天騎390公里，另外3天則是搭機。（國際新聞中心）
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34歲蘇格蘭冒險家博蒙特（Mark Beaumont）18日以78天又14小時14分鐘，完成單車環遊世界的壯舉，比19世紀小說「環遊世界80天」主角霍格（Phileas Fogg）還快1天，一舉締造單車環遊世界最快及一個月騎車最遠距離的金氏世界紀錄。（歐新社）
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博蒙特6月2日從法國巴黎出發，騎過歐洲、俄羅斯、蒙古抵達中國北京，然後搭機飛往澳洲伯斯；騎過澳洲和紐西蘭後，再飛到美國阿拉斯加州安克拉治，最後在加拿大哈利法克斯結束美洲之行。他每天凌晨3點半起床，花16小時踩單車，共騎了76天、2萬9000公里，平均每天騎390公里，另外3天則是搭機。圖為博蒙特與兩名騎著大小輪骨董車的支持者在終點巴黎凱旋門合影。（法新社）