單車78天環遊世界 英男創金氏紀錄

2017-09-20

34歲蘇格蘭冒險家博蒙特（Mark Beaumont）18日以78天又14小時14分鐘，完成單車環遊世界的壯舉，比19世紀小說「環遊世界80天」主角霍格（Phileas Fogg）還快1天，一舉締造單車環遊世界最快及一個月騎車最遠距離的金氏世界紀錄。博蒙特6月2日從法國巴黎出發，騎過歐洲、俄羅斯、蒙古抵達中國北京，然後搭機飛往澳洲伯斯；騎過澳洲和紐西蘭後，再飛到美國阿拉斯加州安克拉治，最後在加拿大哈利法克斯結束美洲之行。他每天凌晨3點半起床，花16小時踩單車，共騎了76天、2萬9000公里，平均每天騎390公里，另外3天則是搭機。（國際新聞中心）