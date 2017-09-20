美國貿易代表萊席爾： 中國是全球貿易空前威脅

2017-09-20

〔駐美特派員曹郁芬、編譯盧永山／綜合報導〕美國貿易代表萊席爾週一在華府智庫「戰略暨國際研究中心」演說時表示，中國經濟模式對世界貿易體系是「空前威脅」，世界貿易組織（ＷＴＯ）現行的全球貿易規則根本無法因應這樣的挑戰。

中國強迫技術轉移 扭曲市場秩序

他指出，中國為了發展本國經濟，提供政府補貼、打造國家龍頭企業、強迫技術轉移、扭曲國內外市場秩序等，對世界貿易體系構成空前威脅；美國必須找到其他辦法以捍衛美國勞工、農民和企業的權益，確保市場經濟獲勝。萊席爾今年三月在參院的任命聽證會上說，他完全同意中國不是一個市場經濟的說法。美國總統川普八月曾簽署備忘錄，要求美國貿易代表署根據一九七四年「貿易法」第三○一條款調查中國是否有不公平貿易行為。

萊席爾表示，貿易代表署將於十月十日舉行聽證會，如果有證據，他們會向川普建議補救措施，由於還在調查中，他不便先做結論；不過很多美國企業的執行長不斷向他抱怨，中國強迫美國企業移轉科技給中國合資公司，或盜取美國的智慧財產，而智財權是美國競爭的優勢，這涉及美國企業競爭的根本問題，所以才要動用特別三○一條款調查。

ＷＴＯ現行規則 無法因應此挑戰

他說，若發現事實如此，會到世貿組織提告，如果有些問題是世貿組織未涵蓋的，他們會想辦法找出其他救濟方法。他認為，世貿組織的爭端解決機制效率不彰，侵蝕了美國當初談判希望獲得的利益。

萊席爾表示，美國這麼做是為了讓市場自然有效地運作，自由貿易是大家共同追求的，問題是如何達到目標。他指出，支持自由貿易的美國選民在過去幾十年迅速下降，這不是政府溝通不夠或民眾資訊不足，如果美國和外國夥伴是互惠的，貿易協定就可以成功，不管原因是什麼，他和川普都認為貿易赤字很重要，他們正在檢視所有的貿易協定，了解這些協定是否公平。