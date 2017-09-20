警界大搬風 陳家欽接警政署長

2017-09-20

〔記者李欣芳、鄭鴻達、黃良傑／綜合報導〕警界高層人事大地震！內政部長葉俊榮昨晚宣布，高雄市警察局長陳家欽陞任警政署長，原警政署長陳國恩調任國安局副局長，台北市警察局長邱豐光調任警政署副署長，台中市警察局長陳嘉昌接北市警局長。葉俊榮說，世大運警力維安出狀況，因此啟動比以往更加大幅度的警政人事佈局，並積極因應未來治安的挑戰。

葉俊榮：世大運維安有疏失

台北市政府與市警局就世大運開幕式的維安檢討報告，呈報中央時對究責問題隻字未提，但葉俊榮認為相關維安確有疏失，分別向蔡英文總統及新閣揆賴清德報告，獲支持後啟動這波調整。

八月十九日世大運開幕當天，出現反年改人士阻擋各國選手入場，引發蔡總統震怒，府院高層對邱豐光未及時排除抗爭頗有意見，一度點名邱下台，不過台北市長柯文哲力保邱，主張應檢討制度而非人，讓中央有些尷尬。

北中高三都警察局長都換人

葉俊榮昨晚突然召開記者會，公布警政高層調整名單，訂廿一日至廿二日交接，除前述調整，另有台灣警察專科學校校長何明洲調任高雄市警察局長、警政署副署長衛悌琨調任警專校長、警政署主任秘書楊源明調任台中市警察局長。

陳國恩邱豐光兩人各有借重

知情官員說，相較於邱豐光原掌握首都警政大權、陳國恩身為警政龍頭，兩人調職後權力都被削弱，某種形式有「懲處」的意味。葉俊榮說，世大運開幕維安出狀況，因此調任處理群眾活動具經驗的陳嘉昌接任北市警局長，並結合新任署長，盡快對維安檢討做出具體方向及處理，以做為全台警察同仁的借鏡。

葉俊榮說，人事調動考量還包括，來自境外、境內均潛藏許多反恐的危險因子，網路詐騙、反毒結構性犯罪背後的深層結構沒能夠瓦解，以及公共政策的陳抗議題；因應這三大議題，必須有更積極完整的做法。

葉在記者會上肯定陳國恩，表示要借重陳做好國安與警政機制銜接，及借重邱豐光協助新署長做好反毒、反詐騙。國安局表示，原副局長王德麟將調特派員。

陳國恩表示，感謝長官肯定與支持，會在新的工作崗位上全力以赴，不負所託。

陳家欽受訪表示「責任重大」，未來在治安上全力緝毒打詐，另現今警察盤查遭衝撞屢見不鮮，法令卻不符合比例原則，將推動修法保障警察權益；至於年改引發退休軍警反彈，身為執法者的他將心比心，尊重陳抗者意見表達，但也請反對者體諒警察須堅守崗位，維護社會秩序不能有絲毫差錯。