柯嗆民進黨：能自己選就自己選

2017-09-20

〔記者蘇芳禾、鍾泓良／台北報導〕民進黨備戰二○一八縣市長選舉，台北市長一役，是否禮讓現任市長柯文哲備受關注。柯文哲昨天嗆，「民進黨可以自己選就自己選」，民進黨發言人、北市議員王閔生對此回應，民進黨縣市長的提名程序，待二十四日全代會過後，再進行後續相關事宜。黨內高層坦言，柯文哲此舉只是自己把合作的路給堵死。

黨內：柯把合作的路堵死

柯文哲從世大運後就火力全開，先在專訪中哽咽重提雙城論壇，說自己被國安會拋棄，讓他獨自面對中國，講稿早就給國安會，返國聽到陸委會的批評當場飆淚。

綠基層反柯 促自推人選

民進黨人士說，大家從事政治工作這麼久，彼此合縱連橫，柯文哲這樣罵，難道可以促進兩邊關係更好嗎？世大運後柯文哲人氣高，但是淺藍的選民並不會支持柯，而年輕人因為房價關係，在台北市落戶的也不多，難道柯文哲要製造機會給想選台北市長的立委姚文智，幫姚造勢，實在看不懂柯在幹嘛。

柯文哲砲打綠營，也觸怒綠營基層，民進黨立委、議員展開連署，要求民進黨應在台北市派出自己人參選，王閔生也出示一張支持者寫給他的字條，內容是「王議員，如果民進黨再禮讓柯文哲，我也不會投票給您sorry」。

王閔生受訪說，柯文哲要了解民進黨支持者的想法，未來民進黨與柯文哲是否合作，都尊重黨中央的決定，但柯文哲的言行已經傷害民進黨的感情，如果柯還要競選連任，就不要讓支持者對柯失望，希望柯能顧及之前支持他的人。

民進黨立委鄭寶清前天指柯文哲政治顏色「從墨綠變淺紅」，民進黨市議員許淑華更形容柯現在就像變色龍，媒體昨天追問柯文哲是否認為被抹紅，柯文哲回應，「要抹黑柯文哲很困難，所以用抹紅的」，但自認還是白色力量。

對於民進黨內部浮現明年選舉要提出自己人選的聲浪，柯文哲說，每個政黨要尋求它的最大利益，「民進黨如果可以自己選就自己選。」