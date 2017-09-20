賴揆拜會王金平 讚國寶級議長

2017-09-20

拜託王續做公道伯 當朝野橋樑

〔記者邱燕玲／台北報導〕行政院長賴清德昨前往立法院拜會國民黨立委、前立法院長王金平，王向賴建言，希望未來施政能讓朝野和諧、社會團結、兩岸和平；賴則表示「會放在心上」，並讚王金平「不只是公道伯，更是永遠的院長、國寶級議長」，還特別拜託王繼續擔任公道伯、當朝野橋樑，讓行政院有機會透過協調協商把重大爭議化為最小。

王盼施政讓朝野和諧 賴：會放在心上

賴清德在民進黨團總召柯建銘、行政院秘書長卓榮泰、副秘書長何佩珊陪同下拜會王金平，王也邀國民黨團總召林德福、首席副書記長李彥秀參與。雙方見面後握手致意，也在媒體面前簡單寒暄，隨後閉門會談一小時。

據了解，王在會中再次提及，上會期審查前瞻預算時，民進黨以「一事不再議」否決國民黨團提案是違法作為，「如果日後執政、在野互換，你們會怎麼想」，他希望類似情況未來不要再發生；林德福也接話說，「我們國民黨人比較斯文、善良」。國民黨人士則私下以台語俚語「人掠厝拆，雞仔鳥仔掠到無半隻」，形容上會期被執政黨「趕盡殺絕」。

會後，王、賴兩人共同接受媒體訪問。王表示，經過一番好的互動，期待未來兩院好好遵守各種體制進行院會議事運作，謀求議事效率的提升，互相尊重多所協調，未來會盡可能幫助賴院長。

王也在會中提到生物科技、醫療產業問題，賴清德指出，他身為醫師接任行政院長工作，若有辦法以醫師專業，加上院長職務一起來推動，效果一定會看得出來，生物科技是蔡總統五大創新產業之一，也是台灣及國際非常重要的產業，他一定會好好推動。

賴清德並肯定王金平是「永遠的院長」，是公道伯也是國寶級議長，朝野對於重大議案會有不同意見本屬自然，他特別拜託王擔任公道伯、當朝野橋樑，讓他們有機會透過協調協商把重大爭議化為最小，政策推動順利圓滿。

王金平對賴上任的「起手式」表示肯定，「還把蔡英文總統的民調拉上來」，他期許未來賴施政能促成國內和諧、兩岸和平。賴表示，他廿二日要到立院備詢，因此先來向王請益，對王提出的朝野和諧、社會團結、兩岸和平，「我會放在心上」。

賴清德並對林德福、李彥秀說，之前到國民黨團拜會時，「國民黨團給我很大的溫暖，讓我受益良多」，未來他會好好努力。