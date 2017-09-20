賴施政方針 揭示7重點拚經濟

2017-09-20

全力執行產業創新、能源轉型及稅改

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長賴清德廿二日將首度到立法院報告施政方針，賴揆在書面報告中揭示，在確保施政穩健及重視執行成效的原則下，行政團隊將全力提振國內經濟，加強投資台灣，落實各項結構改革，政府未來一年施政將以加速完成「五加二」產業創新計畫、全力執行能源轉型計畫、 完成稅改工作等七大事項為重點。

賴清德據此擬定八大類施政方針，包括「內政、族群及轉型正義」、「外交、國防及兩岸關係」、「經濟及農業」、「財政及金融」、「教育、文化及科技」、「交通及建設」、「司法及法制」、「勞動、衛生福利及環境保護」。

建構安全彈性勞動制度

賴揆指出，政府將釐清政黨、附隨組織及其受託管理人不當取得的財產範圍及項目，作成返還、權利回復或追徵價額相關處分；另將續以穩健漸進原則推動年金改革。

在兩岸關係上，將在既有歷史事實及政治基礎上，依循民主原則及普遍民意推動兩岸政策，努力維護兩岸既有機制，推動兩岸建設性的交流與對話，保障民眾權益與福祉。

在勞動問題方面，他表示要建構安全彈性的勞動制度，推動最低工資法制，健全特殊工作者工時規範，強化部分工時勞工保護，完善就業平等法制。

賴揆也列舉未來一年政府施政的七大事項重點，包括：一、加速執行攸關產業結構轉型的五加二產業創新計畫；二、有效率地執行前瞻基礎建設計畫，帶動全面性的投資成長；三、持續強化勞工安全以及福利，並保持在經濟轉型中，產業所需的人力和彈性；四、全力執行能源轉型計畫，確保供電穩定，落實非核家園；五、完成稅改工作，以及各項已經啟動的改革工程；六、加速執行長照及托育計畫，積極因應人口老化及少子化的社會趨勢；七、強化政府國家發展的整體規劃，有效管控各項計畫的執行進度和預算效能，減少財政上不必要的浪費。

提振經濟方面，賴揆表明以創新、就業、分配核心理念推動台灣新經濟成長模式，落實國家發展計畫；積極推動前瞻基礎建設計畫，帶動整體經濟動能，以全力提振國內經濟；持續推動法制鬆綁，排除投資障礙，營造健全投資環境，帶動全面投資台灣。

至於財政方面，則將建構公平、效率、簡化及具國際競爭力賦稅制度，吸引人才來台及留台。