小學霸凌她 33年後全班道歉 一句「早就原諒大家」同學全淚崩

2017-09-19

首次開同學會 為往事懺悔

〔記者陳鳳麗／南投報導〕畢業卅三年第一次開同學會，為的是一起向當年被大家霸凌的女同學道歉！霸凌人的來了，為自己小時候不懂事道歉；沒聲援的人來了，為沒敢伸出援手不斷內疚自責。被霸凌的人卻說：「謝謝你們還記得我，我早就原諒大家了！」大家哭成一團，為懺悔、反省哭，為原宥、寬容哭，為找回感情，痛快大哭一場！

南投中興高中英文老師賴香君今年與畢業卅三年的國小同學聯絡上，除希望找老同學聚首外，最主要是希望能當面向當年被全班同學排擠、霸凌的許姓女同學道歉。

當年畢業的同學有五十六人，拚命透過臉書等網路平台找到部分同學，仍有許多同學因搬家而聯絡不到，幸虧有同學家人在台中市龍井戶政事務所工作，最後終於找到四十五名同學，上月廿二日召開畢業卅三年後的首次同學會。

被霸凌的 感謝大家記得她

不管當天有無到現場的同學，大家最記掛的就是，「許同學會不會來」？因為所有人都想為卅三年前全班霸凌她的往事道歉，甚至不能到的人，都交代務必傳達歉意。而最讓這群滿懷歉意的同學感動的，這位許姓女同學親自出席同學會，卻是不斷告訴大家：「我很想念你們！」、「謝謝你們記得我！」

「我們以前都叫她ＥＴ！」賴香君回憶，與大家同班兩年的許同學，長得不是很出色，家境也不好，男同學喜歡讓她出糗，有時把椅子抽掉讓她跌坐地上；還有人飛踢其書包，也把她踹倒在地。

與會的同學一一與許同學擁抱，誠懇說：「對不起！請原諒我！」男同學之一的侯智銘，聚會前發豪語：「只要許同學肯來，我就剃光頭向她道歉。」結果真的剃了個大光頭，以示道歉誠意。

有人沒伸援手 也內疚自責

賴香君說，當時女生大多不敢聲援，甚至不敢跟她說話，就怕被男生一起霸凌；後來自己當了媽媽，也當了老師，才知同儕「霸凌」的力量太可怕，會徹底摧毀一個人，「多年來，每每想到自己不曾對其伸出援手就愧疚、心痛不已」。

但這位許姓女同學，卻始終帶著溫暖笑容，她說：「我早就原諒大家，因為知道同學們當時年紀小不懂事，所做事都是無心的！」