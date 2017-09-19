白秀雄：救國團服務年輕人 決策卻高齡化

2017-09-19

記者陳曉宜、沈佩瑤／專訪

救國團半年前以改革之名力邀白秀雄擔任召集人，他昨天接受本報專訪直言，救國團的服務對象是年輕人，但決策圈卻高齡化，只有總幹事以上的人才能入會做決策，如同「自己關起門來的總幹事聯誼會」，內政部六月時就發函救國團，要求人事聘用應依法令經過理監事會同意，而非任何一人說用就用，人事任用黑箱作業。

前台北市副市長白秀雄今年三月受救國團榮譽召集人李鍾桂力邀，擔任救國團召集人。由於半年來救國團內部對白秀雄的改革阻撓不少，白秀雄說，已做好規劃，若今年十一月救國團內部仍未提送至理監事會做組織章程修正，他就會打包走人。

白秀雄坦言，他一度想放棄這個職位，因為他發現自己雖曾擔任台北張老師的主任委員，但竟然不是救國團的會員，要擔任召集人還要先入會。他更發現，救國團作為一個青年組織，會員都是總幹事以上，平均年齡四十五到五十五歲，決策圈高齡化，怎會知道年輕人的聲音？

不但對內會員高齡化，白秀雄進一步指出，救國團對外也沒有與民間團體相輔相成，他擔心救國團有一天會被社會唾棄，所以認為救國團要不就走向真正的人民團體，擴大公民參與，不然就回歸威權組織，那就是被淘汰。

白秀雄表示，公民參與就是NPO（非營利機構）最重要的特色，第一步要從內部組織做起，目前救國團理監事會由理事廿五位、監事五位組成，白秀雄建議理事加十位、監事加兩到三位；原本規定總幹事以上、擔任主管職才能成為會員，應該開放包含第一線人員，若表現優秀，通過考核，都可以成為會員。

內部擴大年輕人參與，外部就必須要與台灣其他社福團體有聯繫。白秀雄舉救國團長期辦理的張老師為例，張老師從五十八年創立迄今，前面五年主要是青少年課業問題，之後五年是青少年感情問題，現在因為社會演變，變成青少年的家庭問題，家庭問題除了電話協商，也要有更多元的處理方式，「救國團過去在家暴、兒保缺席了，現在還要缺席嗎？」

不知葛永光用多少人

對於救國團現行人事任用，白秀雄表示，內政部六月已來文糾正，所有工作人員的解聘僱都要提交理監事會討論，應建立透明、暢通的管道與制度，否則就是黑箱、抓權。他舉例，「最近救國團主任葛永光用了多少人，我們都不知道，這樣很不好」，會讓外界道聽塗說，現在民主社會的人民團體不能這樣，應該要依法處理。

但對於這半年來的努力改革，白秀雄苦笑表示，「他們都不歡迎我，我只能在理監事會議發言，組織裡的人把我當成一個很難搞的老頭子，希望我只是橡皮圖章就好」。

被當「難搞老頭子」

白秀雄笑稱很委屈，指自己過去幾十年來都沒有被查過良民證，接任救國團召集人後，轄下有六十八個補習班，因為狼師事件要被查良民證，「我要扛這麼大的責任，結果什麼事情都只能蓋章，那我當然不能接受！」