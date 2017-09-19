年改案10月送立院？ 軍方不急

2017-09-19

〔記者羅添斌、楊淳卉／台北報導〕軍人年金改革草案進度並未如外界預期的快速，政府部門至今也未完成官方版本草案，送交立法院審議，行政院昨與民進黨立院黨團召開行政立法協調會報，會中已將軍人年改列為本會期的優先法案，預計可在十月送入立法院。

但軍方內部昨天傳出訊息，指國防部並不急著在本會期向行政院及年改會提交軍方版本，最好是在時機更成熟的時候再提出，才能讓軍人年改方案推得比較順利。

國防部：還在研議

國防部發言人陳中吉指出，軍人年改草案對於現役軍人部分，國防部目前還在研議，主要是為了集思廣益，讓軍人年改草案更加周延。

至於能不能來得及在十月提出草案？國防部相關官員說，要視草案擬定進度而定，軍方版本的草案一旦草擬完成，依程序也要提交行政院、年改會討論，在政府體系獲得共識後，再將政府版本草案送交立法院審議，立院本會期又是預算會期，時程是否來得及在十月送交立法院，或是能否在立院本會期送交及完成審議？目前無法確定。

陳中吉日前表示，軍人年改案分別由國防部及退輔會共同研議規劃，現役軍人部分，將參酌其他國家退撫制度，規劃新式軍人退休俸給做法；退伍軍人部分，則由退輔會蒐集退伍軍人團體及個人意見後，研擬退伍人員年改方案。

此外，國防部在明年度預算的「捐助經費」計畫中，還載明編列「總統致送大陸來台退伍軍官春節慰問」以及「總統慰訪退除役將官及黃埔軍校三至五期貧困同學慰問」的捐助經費項目。

國防部指出，這項做法行之有年，是以「總統名義」由軍方代表致贈慰問金；至於蔡總統有無可能親自致送慰問金給高齡退將？國防部說，目前尚無這樣的安排。