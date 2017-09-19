一例一休 政院將提修法版本

2017-09-19

〔記者楊淳卉、羅添斌、曾韋禎／台北報導〕行政院昨與立院民進黨團立委召開「行政立法協調會報」，討論立院本會期優先法案。針對勞基法有關「一例一休」的修法事宜，民進黨團總召柯建銘會後受訪表示，行政院將提出「勞基法修正草案」的修法版本。

繼加薪案 再度林規賴不隨

行政院長賴清德昨出席第一屆登革防疫國際論壇時受訪指出，面對一例一休這樣的重大法案，行政院一定要有態度，詳細情形會在立法院每一個委員質詢後做決定，同時向社會報告。政院發言人徐國勇補充，賴揆將在總質詢聆聽立委意見後，提出行政院版的勞動基準法修法版本，並列入優先法案。

對於一例一休問題，前行政院長林全任內的立場就是政院不提案修法，賴揆上任後，決定由政院提出修法版本，這也是繼軍公教加薪案後，再次出現「林規賴不隨」的案例。

行政院及民進黨團召開行政立法協調會報，會中達成共識，共計列出七十二項優先議案。

立法院民進黨團總召柯建銘強調，一例一休、軍人年改、稅改是本會期最重要的三大法案，希望能在年底前完成修法；另包括明年度中央政府總預算、流域綜合治理計畫第三期特別預算、今年度的國營事業預算案，都是必須通過的重大預算案。

與會立委補充，礦業法修法、公教保險法修法，及「五加二產業政策」相關法案，加上中選會、監委人事同意權案，也將優先處理。據了解，行政院也將提出「礦業法」修法版本送進立院，與立委提出的修法版本併案審議。

柯建銘指出，「公民投票法修正草案」會在年底前完成三讀；「促進轉型正義條例草案」則是國民黨團杯葛協商，再協商一次就能交付表決；另外包括已送出內政委員會的「政黨法草案」，會開始啟動協商。

至於行政院組織再造，柯建銘坦言，應該會再延長「行政院功能業務與組織調整暫行條例」，爭取時間再慢慢討論。

針對一例一休修法，徐國勇會中先是重申賴揆的態度，柯建銘也表示政院應該表態，政院秘書長卓榮泰也贊同表示「這不能閃躲」。

徐國勇會後轉述，去年通過的勞基法版本，是立院民進黨團提出的，行政院至今沒有真正提出過修法版本，立委在會中要求，行政院應基於主管機關的立場，提出相對應版本，讓法案更周全。

院、黨團列72項優先議案

他表示，賴清德曾任三屆立委，認為行政院提出版本也是不錯的想法，因此總質詢後將提出行政院的修法版本；由於立委已經提出兩個版本，屆時委員提案版本與政院版本都會列入優先法案。

賴清德受訪說，民進黨團基本上是與行政院一起推動政策，所以不會有什麼壓力，大家彼此合作，同時爭取在野黨支持，讓這個會期能夠更加有效率。