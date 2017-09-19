科技大咖揮軍自駕車 車廠剉咧等

2017-09-19

〔編譯盧永山／綜合報導〕除了電動車，傳統車廠還面臨著自動駕駛車的新趨勢挑戰；因Google、蘋果等科技巨擘紛紛投入，逼著各大車廠透過技術合作或併購方式追趕進度。到目前為止，全球已有逾三十家科技業者及傳統車廠投入自駕車開發。

網路搜尋巨擘Google於二○○九年率先喊出要用軟體取代人類駕駛，設立Google X實驗室秘密進行自駕車計畫，在美國多個城市道路實地測試、累積數百萬英里經驗後，去年十二月將自駕車計畫獨立出名為Waymo的子公司，並於今年六月與美國汽車租賃公司Avis就自駕車商用化建立合作關係。

另如網路叫車Uber、特斯拉、蘋果、ＩＢＭ及三星電子等科技業者都加入自駕車開發，相關新創公司也如雨後春筍般設立，迫使傳統車廠跟進，包括日產、通用、福特、寶馬及豐田汽車都有自駕車計畫。

除了Google、特斯拉、蘋果、寶馬等是自主研發外，其他多透過技術合作或併購進入市場；例如Uber去年八月併購自駕卡車新創公司Otto後，就與富豪汽車結盟，Otto的兩位創辦人還是出自Google自駕車團隊，引發Uber與Google間的竊取商業機密官司。

通用汽車去年八月以十億美元收購研發自駕系統的新創公司Cruise Automation，並發表號稱全球首款可進入量產的自駕車，但還未訂出時間表；豐田汽車今年五月宣布與輝達（ＮＶＩＤＩＡ）合作，聯手開發自駕車。

自駕車目前仍是發展中且大量燒錢的技術，且受限於各國法規，距離真正商業化還有很長時間；但自駕車市場潛力看好，根據麥肯錫顧問公司研究，到二○三○年全球自駕車市場規模將達六．七兆美元。