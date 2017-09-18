牙買加阿嬤117歲辭世 最高齡人瑞交棒櫻花婆婆

2017-09-18

住在日本鹿兒島縣奄美群島東北部離島喜界島的117歲人瑞田島鍋，15日「接班」成為全球最高齡人瑞。田島婆婆出生於1900年8月4日，與英國女王伊莉莎白二世的母親同年同月同日生，但田島顯然比英國王太后更長壽，子、孫、曾孫、玄孫加起來共140多人。此前，全球最高齡人瑞為牙買加的布朗（Violet Brown），她在15日過世，享嵩壽117歲又189天。（編譯林翠儀）