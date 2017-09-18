健保自付額增 富人獲給付反比窮人多

2017-09-18

〔記者林惠琴／台北報導〕健保會本週將進行明年健保總額協商；卻有學者研究先提出警訊，健保上路二十三年，不僅家戶自付醫療金額不斷增加，造成醫療財務災難率明顯成長，而且健保對貧富的給付差距越來越大，短短十年內，健保給付給富人的金額成長率竟是窮人的十倍，呼籲政府應改善健保、更達「公平就醫」的目標。

家戶醫療財務災難率 逐漸攀升

台大健康政策與管理研究所教授江東亮與其學生利用行政院「家庭收支調查」、比對健保資料設算，結果發現從一九九五年健保開辦截至二○一二年，健保有助收入較低民眾就醫，對國內減少貧窮的貢獻從一．一％提升至三．七％。不過，醫療財務災難率卻相對增加，亦即自付醫療支出使家庭陷入經濟困境情形，越來越多、越糟。

窮人怕無法自付 會不接受療程

江東亮舉例，若以醫療支出佔家庭收入二十五％者為準，家戶醫療財務災難率在健保開辦首年為四．二％，之後僅三年下降，但一九九九年起每年有增有減，統計顯示家戶醫療財務災難率年增率達三．七％。

江東亮更指出，統計二○○○年到二○一二年，家戶平均非食物支出年增率僅○．八％，但自付醫療支出年增率卻達二．九％，占家庭醫療支出則由三十二％升到三十六％，也顯示國人自付醫療支出成長快。

學者籲健保政策 應符公平就醫

此外，江東亮另做研究更發現，富人受益健保給付金額成長速度遠大於窮人，以二○○○年與二○○九年對照，全國最窮二十％與最富二十％平均每戶獲健保給付金額，前者由三萬二八○四元增至三萬四二○二元、後者從五萬一六二○元增至七萬三七四二元，成長率分別四．二％與四十二％，相差達十倍。他更直言，自付醫療不斷提高，「現在情況肯定更糟」！

江東亮說，主因健保有部分、差額負擔等，窮人可能無法自付，會趕快出院或不接受療程，但自付額對富人不痛不癢，所以住院久、療程多，所獲健保給付相對多。因此呼籲健保總額分配應更思考公平就醫，不要只以醫院經營為主，政策也不宜放任增加自費、部分負擔。

健保署稱 不宜用富人窮人比較

健保署則強調，健保讓有需要的人均可就醫，民眾滿意度高，光用富人或窮人比較並不合適，未來會更兩者兼顧。