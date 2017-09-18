林下賴上 蔡聲望急拉

2017-09-18

〔記者陳鈺馥、張存薇／綜合報導〕台灣民意基金會昨公布「內閣改組、總統聲望與政黨支持」民調，高達六成九民眾贊同內閣改組；而蔡總統的聲望與上月相比，從廿九．八％升至四十六．四％，內閣改組「林下賴上」後，總統聲望大幅上升十六．六個百分點。

台灣民意基金會新民調

蔡英文總統昨到台東卑南族普悠瑪部落，了解推動母語教學成效，對於媒體詢問民調大幅上升一事，蔡英文笑而不答。

民調顯示，有五十五．四％民眾對閣揆賴清德有好感、廿九．八％沒感覺、僅十．四％反感，民眾對賴的「感情熱度」為六十三．四四度，僅次於台北市長柯文哲的六十六．七五度，柯、賴兩人為台灣當前人氣最高的政治人物。

近七成贊同內閣改組

民調顯示，有四十六．四％贊同蔡英文領導國家的方式、卅六．四％不贊同；對於「林下賴上」的內閣改組，則有高達六十九％的民眾支持、十七．五％反對、十三．五％沒意見。

台灣民意基金會董事長游盈隆分析，蔡八月時的聲望支持度僅廿九．八％，換上賴清德當行政院長後，九月份蔡的民調竟上升十六．六個百分點，此「枯木逢春」現象不僅世間少有，更顯示民眾肯定總統的內閣改組人事決定，讓支持者回心轉意；民眾對內閣改組的贊同，已跨越省籍、性別、縣市及政黨，即使是政黨傾向偏向國民黨的民眾，也有四十九．六％支持賴清德任閣揆，多於反對的四十．六％。

東華大學族群事務與發展學系教授施正鋒認為，蔡英文沒什麼特別表現，換上「賴神」聲望即大幅大升，但政府施政未來若無政績，殷切期許的民眾沮喪將會很深。

前交通部長葉匡時直言，國民黨根本沒有作戰能力，賴清德只要三個月做出成績，搞定「一例一休」修法，未來施政不會有太大問題，但民進黨政府欠缺大破大立的經濟人物，台灣未來仍然非常辛苦。