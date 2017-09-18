蔡：重建歷史真相 走向深化民主道路

2017-09-18

〔記者蘇福男／高雄報導〕蔡英文總統昨出席「余登發、余陳月瑛紀念音樂會」，緬懷兩位民主前輩對台灣民主發展的貢獻。她有感而發的表示，政府會繼續推動政治檔案的整理、開放及應用，重建歷史真相，讓台灣走向深化民主的道路。

高雄政壇黑派掌門人余登發、余陳月瑛，分別逝世二十八週年、三週年，財團法人八卦寮文教基金會昨在雅歌樂器橋頭覓蜜基地舉辦紀念音樂會，表達對兩位已故高雄老縣長的懷思，包括總統蔡英文、前民進黨主席許信良、高雄市長陳菊、余陳月瑛的兒女余政憲和余玲雅等人均出席，現場約有三千五百名民眾聆賞。

蔡英文在會中指出，「橋頭事件」是台灣戰後民主運動史上重要的一頁，台灣的民主、自由絕對不是統治者的恩賜，而是人民自己爭取來的。

蔡總統並以最近一部韓國電影「我只是個計程車司機」為例，它是描述韓國光州民主化運動中，一位計程車司機的遭遇，而台灣的威權時代和民主化過程，也有很多值得深入挖掘的故事，看到其他國家這麼重視轉型正義，我們會更努力，讓我們的故事能夠一代傳一代。

蔡英文表示，政府未來會繼續推動政治檔案的整理、開放和應用，重建歷史真相，讓更多人可以在真相的基礎上，進行更深入的研究和多元的創作。她強調，越多檔案，就越多真相，越多真相，就越多反省，威權時代的歷史，是鞏固民主的資產。