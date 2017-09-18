賴揆22日首度備詢 平常心面對

2017-09-18

〔記者陳鈺馥、羅添斌／台北報導〕立法院新會期週五開議，行政院長賴清德將至立院進行施政方針報告及總質詢，由於這是賴揆上任以來的國會第一道考驗，在野黨團已磨刀霍霍，國民黨團揚言不容賴揆有任何閃避空間；行政院則指出，賴清德曾任三屆立委，將以平常心面對立委質詢。

國民黨團強調，將針對「兩岸、稅改、能源議題、一例一休」四大方向質詢新閣揆，絕對要實問實答，不容有任何閃避空間；黨團書記長林為洲指出，黨團已研議分組作戰，依財政、國防外交等八個委員會區分議題，採分組聯合質詢。

林為洲表示，採兩人一起聯合質詢的目的，是要改善議題重複、官員實問虛答的現象，一個小時質詢時間，兩名立委輪番上陣，要讓「賴神」實問實答。

林為洲強調，兩岸關係要如何改善？兩岸共同打擊犯罪協議還要不要打？「一例一休」勞動部要不要提院版草案？要怎樣修？都必須詳細向國人交代；他指出，黨團也會提優先法案，將在開議前決定。

時代力量黨團副書記長黃國昌表示，賴擔任行政院長後，兆豐案是否重啟調查？五十七億元由誰買單？永豐案相關違法失職責任的追究，都是時代力量關切的議題；而對於掃除不合理的經貿法規障礙、能源轉型政策、改善台灣低薪問題，將在總質詢時進一步詢問。

親民黨團幹事長陳怡潔表示，民生議題及一例一休政策，是親民黨團總質詢關切重點，也將就美豬進口、食安、核能、兩岸等問題進行質詢，且會提及賴清德「親中愛台」 是否會成為兩岸新主張，以及未來究竟要如何實踐。

政院發言人徐國勇指出，賴院長擔任過三屆立委，對立院的運作十分熟悉，以平常心面對總質詢，對於施政（方針）報告及朝野立委可能的質詢議題，會充分說明；立委要質詢什麼議題，行政院都予以尊重，並未找各部會沙盤推演。

不過在賴內閣上路後，各部會也忙著調整腳步，打聽蒐集整理立委可能質詢的議題，建立題庫，就是希望讓賴清德院長首次報告及總質詢可以順利過關。