賴內閣拚經濟 列60項優先法案

2017-09-18

〔記者李欣芳／台北報導〕立法院新會期週五開議，據透露，行政院與民進黨黨團初步研商，規劃整合提出共八大類逾六十項優先法案，其中不少與拚經濟、提升台灣國際競爭力有關，包括改善投資環境、健全公司體質的「公司法」大翻修，涉及減稅的稅改方案修法，涉及軍公教加薪三％的明年度中央政府總預算案，外國人才延攬大鬆綁的「外國專業人才延攬及僱用法草案」也將再度在立院闖關。

數量是否增減今天確定

涉及政治性的法案部分，民進黨團版「促進轉型正義條例草案」一直在立院卡關，這次將捲土重來，列為優先法案，行政院版「二二八事件處理及賠償條例修正草案」，將賠償期限再延長二年，以及管制退將登陸中國不得參加政治活動的兩岸條例修法、軍人年改等修法，也都是優先法案。

行政、立法協調會報今天將商定立院新會期要推動的優先法案。行政院高層表示，六十項優先法案是經政院與民進黨團初步整合要提出的，展現賴內閣全力衝刺法案的決心，共有「振興經濟、智慧國家、綠能矽島、文化台灣、公益社會、幸福家園、政府效能、兩岸關係」等八類，最後所提的法案數量是否增減，也要尊重民進黨立委的意見。

一例一休擬推共同版本

有關一例一休爭議如何解套，政院官員表示，希望透過行政、立法協調會報的平台，整合出一個共同支持的版本，至於這個版本是由行政院直接提案修法，還是採用黨團整合黨籍立委的版本，或以其他變通方式處理，仍在考慮，也要徵詢立委。

民進黨團幹事長劉櫂豪說，賴揆瞭解一例一休遭遇的困難，已表明會在立院質詢後擬定方案，他研判政院應會提出一例一休的修法版本。他強調，一例一休若要修法就要把它修好，不要操之過急，要不要列為優先法案，大家可好好談。

另外，監委補提名與中選會委員的人事同意權案審查，總統府與行政院也盼優先處理，而今年度的國營事業總預算案仍卡在立法院，行政院也盼儘速過關。

政院高層表示，上述逾六十項優先法案，其中有半數是蔡英文政府上任一年多來一直卡在立院未能過關的法案，包括為鼓勵綠能發展、降低太陽光電模組進口的「海關進口稅則修正草案」等，而林內閣時期精心打造的延攬外國人才專法「外國專業人才延攬及僱用法草案」，先前因立法受阻，也讓前閣揆林全相當在意。

另因亞泥案通過展限後所引發的社會爭議不斷，現行礦業法「原則上核准，例外駁回」的霸王條款遭強烈批評，為符合社會期待，行政部門這次預定十月份提出「礦業法修正草案」，也將列為優先法案。