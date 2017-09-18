掰了汽柴油 多國倒數迎電動車時代

2017-09-18

環保法規先行 強迫轉型

普及充電站、經費補貼 提供誘因

〔編譯盧永山／綜合報導〕全球加速進入電動車時代，歐洲各國紛紛訂出禁售燃油車款的終結日。除法、英等國相繼宣布自二○四○年起禁售汽、柴油車款，汽車製造大國德國也計畫自二○三○年起禁售燃油車款，腳步最快的是挪威及荷蘭，已宣布二○二五年起就禁售，終結燃油車日子已倒數不到十年。

不只歐洲國家，全球最大汽車市場中國也宣布，計畫在二○四○年淘汰汽、柴油車款；全球第五大汽車市場印度，也宣布將在二○三○年淘汰汽、柴油車。中國及印度立場轉變必定會加快全球各大車廠向電動車轉型。

挪威、荷蘭腳步最快 2025年上路

挪威為了降低空污，從一九九○年代開始推廣電動車，並祭出多項優惠及補助措施，包括免除銷售稅二十五％、電動車可行駛公車專用道、廣設充電站、免費充電、免費停車等，讓挪威人均電動車數量高居世界第一，目前該國五二○萬人口中有逾十萬輛電動車，去年登記新車中有近四成是電動車。

除了挪威，德國去年五月公布補貼政策，購買售價在六萬歐元以內電動車的車主，將可獲得三千到四千歐元補貼，補貼經費達十二億歐元，由德國政府和車廠分攤，其中三億歐元將用於設置充電站，一億歐元用於政府部門採購；荷蘭、英國、法國、瑞典、比利時及西班牙等都有祭出補貼措施。

國際諮詢公司Roland Berger合夥人伯恩哈特（Wolfgang Bernhart）表示，歐洲推動電動車成長，除透過優惠和補貼措施，也透過立法行動；例如歐盟規定二○二一年時，上路新車的平均排放須比目前低四十％，這個標準只能透過大規模且快速採用電動車才能達到。

為了加速電動汽車的普及，從二○一三年以來，歐洲充電站每年以三十％至六十％的速度成長，歐洲已有逾十萬個充電站，但有幾千個充電站屬於「慢充站」，八個小時才能充滿，歐洲已增加一三○○個直流電「快充站」。

歐盟也立法規定，到二○一九年，歐盟新建或整修的房屋必須加裝電動汽車充電設施，到二○二三年，十％的建築物停車場必須裝設電動汽車充電設施。