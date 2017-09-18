「電動車已成熟」 工業局睜眼說瞎話

2017-09-18

強調政策扶持未成熟的電動機車

〔記者黃佩君／台北報導〕根據經濟部報院的下一個五年電動機車發展方案，預計將投入超過七十億元，帶動五百億元產值，五年後累積銷售目標達二十二．六萬輛，但電動（汽）車產業卻未受政策青睞。經濟部工業局解釋，並非不關注電動車，不但已祭出貨物稅免稅且延長，在法規上也更早做出產業統一標準，相較電動車已進入「成熟期」、甚至是「收成期」，還未成熟的電動機車產業更應受到政策扶持。

根據五年電動機車發展方案，七十億元中有四十億元補助充電站與換電站的建置；汰換二行程及新購電動機車補助投入二十億元；另十億元作為快速充電、電池及馬達性能提升等的研發經費。

工業局解釋，電動車政策走得比電動機車還早，在二○一三年左右，包括消費面的稅收減免及產業面的統一標準等政策已上路；而政府為發展電動車，自二○一一年起，包括電動機車、小客車、電動巴士等，一律免徵貨物稅，原定今年落日，但後延長到二○二一年底，電動車只要完稅價一四○萬元以內免貨物稅，超過部分才需課稅。

電動車牌照稅免稅部分，也將於明年一月到期，財政部已徵詢意見，經濟部建議與貨物稅相同，持續延長免徵到二○二一年，雖然財政部仍在彙集意見討論，因電動車為政府加強扶持產業，政策優惠仍可期待。

工業局指出，共通標準是產業發展明確規範及方向的重要項目，自去年起逐步推動更新電動機車的國家標準，包括電池、充電插頭等；電動車的標準起步更早，自二○一一到二○一三年已逐步完備，包含八種整車規範，也分別有五種充電系統、九種電池、二十三種環境試驗的相關標準。

工業局強調，過去電動車較不普及，一方面是價格過高，二方面是性能技術還難以與燃油汽車匹敵，但隨著技術逐漸成熟，漸漸到「收成期」；目前台灣標準已備齊，包括介面、充電插頭等都有規範，且台達電、裕隆、光寶等技術到位，電動車價格拉低、性能漸高，民眾已逐步能考慮接受。