我飛官續赴路克受訓？ 傳美仍在研究

2017-09-17

〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國定期派出F-16戰機飛行員到美國路克空軍基地受訓，至今已逾廿年，隨著該基地逐步換裝F-35戰機，美方擬安排我國飛行員改赴其他基地受訓。據了解，針對我國飛官新訓練基地，美國國防部正進行「最後研討階段」，如果新基地尚未安排完備，我飛行員明年仍會繼續在路克基地受訓。

對於我國F-16戰機飛行員，明年是否繼續在路克基地受訓？空軍低調表示，此案屬台美軍事交流案，空軍不予評論與回應。

明年續派53名飛官赴美

行政院長賴清德上任後，要求各部會重新檢討明年度預算內容。據悉，國防部明年預算無太大更動。根據預算書顯示，空軍明年持續派遣五十三名F-16飛行員，前往美國接受「後續訓練案」，共計需花費八百一十四萬三千元。

我國飛行員在路克基地已受訓逾廿年，預算書並未揭露受訓地點。不過，預算書顯示，國軍將派遣三名代表，進行八天的「路克基地聯合考核暨督察交流」，全案共卅六萬四千元；且該專案目的為「派員赴美執行考核與督察交流」，包括查察訓練缺失、發掘飛安與飛行紀律問題，並與美軍督察交流，修調我軍飛行考管與督察機制。

知情人士透露，目前路克基地已換裝F-35戰機，駕駛F-16戰機的單位，僅剩我國廿一中隊受訓飛官，更何況我國F-16A/B戰機正逐步升級為「F-16V」，戰機結構、武裝、機電配備都已不同。因此，美國國防部正做最後研討，擬安排我飛行員改赴其他部署F-16戰機的基地訓練。

該知情人士也說，如果美方明年尚未找到另一個訓練基地，我國飛官仍會在路克基地受訓。有官員私下說，目前正等美方安排，我方都有充分對策。