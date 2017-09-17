李喜明：陸戰隊不會成為第二陸軍

2017-09-17

〔記者黃旭磊、涂鉅旻／綜合報導〕「一日陸戰隊，終身陸戰隊」，海軍陸戰隊昨在高雄忠誠營區舉辦七十週年隊慶，超過五千名退役官兵齊唱陸戰隊歌，高呼「永遠忠誠」的隊訓，氣氛熱烈。

參謀總長宣示 安定軍心

參謀總長李喜明及新任海軍陸戰隊指揮官王瑞麟昨天主持儀式，外傳海軍陸戰隊可能併入陸軍，李喜明強調陸戰隊不會成為第二陸軍，會是永遠的第一海軍陸戰隊，期許軍心安定，共保國家安康；王瑞麟則期勉陸戰隊員承繼光榮傳統，成為一支可立即出動作戰的勝利之師。

包括陳邦治、季麟連等歷任海軍陸戰隊司令均到場為士官兵打氣，並為第二隊史館舉行落成剪綵儀式，陸戰隊儀隊、兩棲偵搜及莒拳隊表演精彩奪槍、擊破木塊冰磚，登陸戰車大隊表演舞獅，近萬名軍眷及國內外來賓鼓掌喝采。

第一代陸戰隊成員楊昌火（九十七歲）也到場同慶，陸戰隊於一九四七年在南京成軍時，楊翁擔任迫擊砲中隊長；海陸五一一梯退伍的戴文俊則發起「熱血接力陸戰情」環島路跑隊，經過十日環島，上百名退伍弟兄昨天上午跑進營區，高呼「不怕苦、不怕難、不怕死」的隊訓，博得不少掌聲。

軍聞社昨特別發表一系列照片、影片，揭露一九六○年代兩棲偵察隊的訓練情形，包括接受長跑、長泳、操舟等精實訓練，更要接受「克難週」與「天堂路」的挑戰。軍方表示，陸戰隊官兵捍衛中華民國，勤訓精練、勇猛驃悍的精實戰力形象，深烙國人心中。