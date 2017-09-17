美售我兩款新彈 F-16如虎添翼

2017-09-17

美國今年六月底宣布，藉由官方管道售台七項軍備，其中，供F-16戰機使用的「AGM-88B高速反輻射飛彈」、「AGM-154C遠距遙攻精準彈藥」，將可使升級後的F-16戰機發揮更強戰力。

「AGM-88B高速反輻射飛彈」俗稱「HARM飛彈」，為英文「High-speed anti-Radiation Missile」的簡稱，主要功能在於摧毀敵方雷達、通訊設備等無線訊號發射來源，射速達二馬赫，最大射程約一百五十公里，如兩岸爆發衝突，可針對中國沿岸雷達站等施以打擊。

「AGM-154C遠距遙攻精準彈藥」屬「滑翔炸彈」，俗稱「JSOW」，為英文「Joint Standoff Weapon 」簡稱，採用衛星定位、慣性導航與紅外線影像瞄準等，精準打擊目標。如在高空投彈，射程約一百一十公里，低空投彈的射程約廿二公里，將可增強F-16戰機攻陸能力。

國防部將上述二彈種預算編列至「F-16A/B型戰機性能提升」內，並未單獨編列子項目。根據美國國防部公佈資訊，「AGM-88B高速反輻射飛彈」採購案約一億四七五○萬美元，「AGM-154C遠距遙攻精準彈藥」約一億八五五○萬美元，兩者合計約三．三億美元。（記者涂鉅旻）