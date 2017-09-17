日籍騎士魂斷花蓮 近百車友送行

2017-09-17

〔記者王峻祺／花蓮報導〕日本靜岡縣35歲單車騎士白井寬之（Shirai Hiroyuki），來台參加「太魯閣國際登山挑戰」自行車賽，他在本月9日比賽前一天自主練習，回程時在九曲洞隧道口遭落石擊中，送醫不治，家屬昨將骨灰帶回日本，近百名台灣車友自發組成送行車隊，一早在醫院外集合守候，車隊護送白井騎完「最後一程」，家屬為之動容，老父親白井良一揹著兒子骨灰，頻頻向車友們鞠躬道謝，「謝謝大家，我一定會再來台灣！」

花蓮慈濟醫院醫師李毅說，陪伴活動由車友發起，希望能撫慰白井先生喪子的傷痛，也藉由送最後一程的方式，能將台灣的愛與溫暖帶回日本去，並感謝檢警及外交部在短短幾天內辦妥程序，讓白井一家人安心回國。

近百位台灣車友昨自慈濟醫院騎到火車站，全程約2.4公里。花蓮車友洪啟超說，雖與白井先生不相識，但大家都是熱愛騎車的朋友，也被中橫美景吸引，看到車友不幸遇難，一定出來為他祝福。

白井寬之的父親及未婚妻，看到車友前來送行相當感動，頻頻鞠躬揮手致意，濃厚的台灣人情味還讓他在上火車前刻意停下腳步，微笑揹著兒子的骨灰並雙手合十地用中文向大家說「謝謝」。

白井父親說，白井寬之很愛台灣，從他生前的相機中看到了太魯閣、七星潭美景及他滿滿的笑容，雖然遇到落石意外感到遺憾難過，但衷心感謝台灣人的協助，讓兒子能夠重回故鄉，未來一定會再來台灣，走訪美麗的花蓮。