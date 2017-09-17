單親媽行善 捐款46年

2017-09-17

〔記者邱灝唐／台南報導〕「希望我吃過的苦，別人不要再承受！」

82歲陳楊麗蓉 單親媽活菩薩

今年八十二歲的陳楊麗蓉阿嬤，二十六歲時喪夫，獨力扶養兩個女兒並撐起養家重擔，因不捨跟她一樣遭遇的女人，四十六年前起，每年捐款資助十位單親媽媽，迄今已有四百六十人受惠，共捐出近九百萬元善款，在台南被稱為「單親媽媽的活菩薩」。

陳楊麗蓉昨到南台南家扶中心，發放單親媽每人三萬五千元慰問金，鼓勵這些媽媽們勇敢走下去。陳楊麗蓉與丈夫陳緄因經營屋瓦生意略有所成，並育有兩名女兒，不料，丈夫在民國五十年、她年僅廿六歲時因病去世，她從此母兼父職，肩負生活重擔、飽嚐辛酸。

26歲喪夫 單親媽的苦她最了

在她獨自扶養兩個女兒三年後，台南發生白河大地震，是她人生的轉機。她回憶，當年許多同業因重建工程大發利市，但她看到民眾因地震受苦，反而降價售出屋瓦甚至免費提供給貧困家庭，工廠的口碑不脛而走，生意一年比一年好，家境明顯改善，於是她自民國六十一年起，資助有著同樣遭遇的單親媽媽。

陳楊麗蓉一開始是透過國民黨在各鄉鎮服務處尋找需要資助個案，當年就挑選十人，每人捐助一萬元，共捐十萬元，連黨工都嚇到說：「捐太多了！」她解釋，捐這麼多是希望受助個案能夠住在一棟有客廳、臥室和廚房的家，幸好當時的年利息有十幾％，她在銀行存入一百萬，利息就能拿來做不少善事，後來逐年增加捐助金，直到近年捐助每人三萬五千元。

創寒梅慈善基金會 永傳愛心

陳楊麗蓉印象最深的受助案例是七年前一位董小姐，因丈夫觸電驟逝得獨自撫養四名兒女，不料十七歲的大女兒又在返家路途中車禍死亡，她因兩年內接連失去丈夫和女兒，原想跳海自殺，所幸哭泣聲引起海巡人員注意，隨後又接到兒子電話說：「我們已經沒有爸爸了，不能再失去媽媽！」這才讓她決心活下來。

細數一個個不幸的單親媽案例，陳楊麗蓉捐款善行四十六年不間斷，甚至擔心過世後無人承續，十一年前出資一千萬、創辦「寒梅社會福利慈善事業基金會」，希望讓愛心永存，也期望持續幫助一時遭受困難的單親媽媽，能渡過難關、堅強地走下去。