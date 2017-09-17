國內獲利微薄 行庫轉拚海外市場

2017-09-17

〔記者盧冠誠／台北報導〕本國銀行第二季存、放款利差僅一．三五個百分點，為近七年新低。為跳脫國內微薄利差的「紅海」殺戮戰場，海外市場及外幣放款成為各銀行耕耘重點，除了民營銀行，公股行庫也積極拓展海外市場。

海外獲利目標 至少三分之一

國內利差低檔徘徊，國銀紛紛轉拚利差較高的外幣放款，主要公股行庫紛紛訂下海外分行及國際金融業務分行（ＯＢＵ）占比至少三分之一的目標，換算每賺三元有一元來自海外市場。

八大公股行庫中，彰化銀行上半年海外分行及ＯＢＵ貢獻獲利比重達五十．一％，創下歷史新高，相當於一半獲利來自國外。彰銀董事長張明道表示，國內及國外都是非常重要的市場，也是彰銀兩大引擎，彰銀菲律賓馬尼拉分行預計年底前開業。

彰銀總經理施建安則指出，國內授信也會繼續調整結構，逐漸降低對公營事業、政府貸款比重，拉高中小企業授信；彰銀上半年存放款利差仍有一．四個百分點以上，優於同業平均。

華南金控總經理羅寶珠也說，華南銀行外幣利差有二個百分點以上水準，上半年ＯＢＵ及海外單位稅前盈餘貢獻卅三％，全年目標要突破四十％。

第一金控旗下第一銀行也不遑多讓，一銀上半年海外分行及ＯＢＵ獲利貢獻逼近卅六％，遠高於去年同期的廿七％；而且位於柬埔寨知名的觀光勝地吳哥窟新增暹粒支行，預計年底前開業營運。

另外，擁有全國最多通路的合作金庫銀行同樣深耕海外市場，合庫金控董事長廖燦昌表示，今年合庫銀海外分行及ＯＢＵ貢獻獲利比重可望來到卅五％。