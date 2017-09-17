國銀存放利差 7年新低

2017-09-17

加權平均存放利率 連兩季史上最低

〔記者盧冠誠／台北報導〕中央銀行統計，本國銀行第二季存、放款加權平均利率分別為○．五七％、一．九二％，持續位於史上最低水位，存放款利差連續兩季維持在一．三五個百分點，為近七年新低。

目前央行政策利率重貼現率為一．三七五％，與二○○九年史上最低一．二五％相比，尚有半碼（○．一二五個百分點）距離，但國銀存、放款加權平均利率卻搶先破底。

行庫主管表示，這與越來越多銀行為降低資金成本，積極拉高活期存款比重有關，畢竟國內長期面臨overbanking（銀行過度競爭）困局，放款利率很難拉抬，只好透過「節流」方式來穩住利差。

行庫主管指出，市場游資浮濫，不少銀行為求去化過剩資金，再度走向「殺價競爭」老路，例如房貸利率幾乎砍到見骨，造成存、放款加權平均利率同創歷史新低。

若與二○○八年全球金融海嘯前相比，當時存款加權平均利率約一．七％，換算下來，現在每百萬元存款每年短少利息超過一萬元。

錢越存越薄 國人仍愛存錢

儘管錢越存越薄，台灣人依舊愛存錢，存款餘額屢創新高，央行統計，全體銀行六月底企業及個人新台幣存款餘額突破卅一．五兆元，且今年以來每月年增率至少三％起跳。

銀行吸收大筆存款，若放款無法同步成長，爛頭寸就會只增不減，不利於利差擴大。國銀存放款利差自二○○三年初失守三個百分點大關後，二○○六年下半年再度跌破二個百分點，之後就陷入「一」字頭困境，並在二○○九年第二季金融海嘯期間創下一．一一個百分點的歷史新低。

行庫主管認為，現階段利差提升不易，下檔又有限，預料在央行重啟升息循環前，全體國銀存放款利差應該會在一．三五個百分點附近狹幅波動。