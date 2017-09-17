螞蟻金服3叩關 美議員促嚴審

2017-09-17

憂心收購速匯金案威脅國安

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕中資收購敏感美企頻叩關。美國總統川普甫否決具中國官方背景的私募基金收購美國可編程邏輯晶片大廠萊迪思（Lattice），電商鉅子阿里巴巴集團旗下螞蟻金服公司準備三度向美國外商投資委員會（CFIUS）申請核准其對美國匯款服務商速匯金國際（MoneyGram）的收購案。不過，美國國會議員擔憂中資進入金融基礎設施，可能成為國安重大威脅，力促「全面和徹底」嚴審該交易。

螞蟻金服是第三方支付平台支付寶母公司，以十二億美元的價格收購速匯金，但該案未通過CFIUS初始七十五天的國安審查；隨後，螞蟻金服再次向CFIUS申請，現在面臨七十五天審查期限屆滿；知情人士指出，螞蟻金服準備第三次提出申請。

螞蟻金服十五日聲明，「我們不評論CFIUS程序，但正在繼續與各個監管機構合作，重心仍擺在今年底前完成交易」；速匯金則不願回應報導。CFIUS對外資交易的審查屬於機密性質，向來不會證實或評論相關作業。

螞蟻金服在中國事業包山包海，提供從財富管理、保險，到信用查核、消費貸款等服務，美國兩名聯邦眾議員先前已聯合致函CFIUS，要求徹底調查螞蟻金服對速匯金的收購案。

聯邦眾議員尤德（Kevin Yoder）和強森（ Eddie Bernice Johnson）指出，螞蟻金服的股東包含中國國有機構，該交易若完成，將使外國政府可使用美國關鍵基礎設施，可用於「情報目的、地理位置追蹤及辨識脅迫弱點」。強森是速匯金公司總部德州達拉斯地區選出的議員。

匯款服務商除了收集和保留消費者機密個資以外，也會處理來自美國財政部金融犯罪執法單位秘密要求，包括提供可能和恐怖主義及洗錢有關的交易資訊。