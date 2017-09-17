南韓反對聲四起 中國輪胎廠收購韓廠破局

2017-09-17

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕中國《經濟觀察報》揭露，中國輪胎廠青島雙星擬以九五四九．八億韓元（約二五四億台幣）收購南韓錦湖輪胎（Kumho Tire）逾四成股權，因南韓政商界、勞工和社會等各界反對，宣告談判破裂，近日公告終止；青島雙星欲藉併購躋身中國最大、世界前十大輪胎廠的希望破滅。

報導指出，錦湖輪胎深陷經營虧損及負債達三．四兆韓元的財務危機，今年上半年財報出現五○七億韓元的鉅額虧損，預估今年第三季仍將虧損。

今年三月，青島雙星旗下星微基金和錦湖輪胎的債權團簽約，擬以九五四九．八億韓元收購錦湖輪胎四十二．○一％股權。錦湖輪胎全球排名第十四大，銷售網路和品牌影響力滿足青島雙星海外拓展的需求；青島雙星產品以卡車全鋼輪胎為主，欲藉錦湖輪胎在半鋼輪胎的優勢，拓展中國高端轎車輪胎市場。

不過，該案不僅遭錦湖輪胎工會抵制，南韓社會輿論及多名政界高層也公開反對。錦湖輪胎工會四月起接連大規模集會抗議，員工擔心被中資收購，可能造成技術外流，最終使得本國產量下降、南韓勞工被減薪裁員。

韓中兩國政經關係因南韓部署薩德（THAAD）飛彈防禦系統而陷入緊張。北京策動中國「反韓」情緒，抵制南韓商品、汽車、藝人演出、赴韓旅遊等；南韓多名政界要員相繼表態「技術實力超強的錦湖輪胎不能賣給中國」，社會輿論也反對中資收購。

青島雙星連續兩次要求降價、大砍收購價十六％，且不願承諾重組條件，也導致併購談判破裂。南韓ＳＢＳ報導，韓國產業銀行等錦湖輪胎的債權團，原本願有條件接受青島雙星降價要求，只要青島雙星同意五年內不調整公司結構、保障員工、維持南韓本土工廠和投資等，但青島雙星並未承諾。

錦湖輪胎債權團本月五日召開股東大會決議，拒絕青島雙星的收購要求。青島雙星十四日公告，該公司和錦湖輪胎已簽署終止協定，無責任終止已簽署的股權買賣協定。