歐市場門檻低 中資瘋狂併購

2017-09-17

去年併購額逾858億美元 較前4年總和還多

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕德國墨卡托中國研究中心（MERICS）最新研究，去年中資共併購三○九家歐企或部分股份，併購金額逾八五八億美元，超過前四年總和，已成歐洲最大持股人，也超過中資在北美或亞洲地區的併購金額；中國資本對外輸出已讓歐盟等貿易夥伴感到憂心忡忡。

最愛投資德、英、法

MERICS研究指出，中國二○一六年對外直接投資（ＦＤＩ）近二二○○億美元，在全球市場佔九．五％。中資在歐洲投資快速成長領域，包括資通訊技術、工業機械設備、交通運輸和基礎設施、一般消費品和服務業等，直接投資金額年增率較二○一三至一五年的平均增幅高出一．五倍。

中國去年對外直接投資首選是德國、英國和法國，佔五十九％；其次是北歐，佔中國ＦＤＩ的廿七％；居第三的南歐佔十％，南歐國家從二○一三至二○一五年都在中國對外直接投資排第二，從近廿％激增至逾四十％。

併購額高於北美、亞洲

報告指出，二○一六年中資併購最多地區在歐洲，參與併購金額超過八五八億美元，高於在北美、亞洲併購金額六百億美元及五百億美元，更比中企前四年在歐洲併購總和還要多。俄羅斯基金市場分析師德特拉塔斯指出，主因美國政府和監管機構對中國投資提高門檻，而歐盟領袖對外資併購和商品的市場准入較不嚴苛，造成中資湧入。

根據安永會計師事務所（Ernst & Young）統計，去年中資在德國收購量創紀錄，達六十八家企業，較前年增加廿九家，包括中國家電製造鉅子美的集團以四十七億美元取得德國「工業四．○」標竿企業庫卡（Kuka）公司。

由於中資收購庫卡的交易敏感，引發後續德國政府修改監管規範，要求嚴審外資，尤其涉及外國政府控制國有企業對歐洲戰略產業及涉及基礎設施的併購投資。

德政府阻擋敏感交易

中資大規模湧入歐洲，也引發轟動性國安風險疑慮，如去年秋季德國政府禁止福建宏芯投資基金集團以六．七億歐元對德國半導體設備大廠愛思強（Aixtron）的收購，主要基於對國安威脅。愛思強技術和設備可用於武器系統，前美國總統歐巴馬也否決該交易。