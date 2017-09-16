不畏搗彈 台股尾盤爆量翻紅 台幣淡定

2017-09-16

〔記者盧冠誠／台北報導〕北韓昨清晨再度發射一枚飛越日本領空的飛彈，雖引發地緣政治風險又起的擔憂，但恐慌很快就被市場消化，台股也多於平盤附近遊走，且在尾盤爆大量超過三四○億元，拉抬指數逾三十點帶動下，順利由黑翻紅。

台股加權指數終場以一○五八○．四一點作收，上漲二十六．八四點，值得注意的是，受到尾盤大單挹注影響，成交量放大至一五五五億元，創近兩年半新高；不過，本週大盤仍下跌二十九．五四點，終結週線連三紅。

富蘭克林華美投信表示，北韓再度試射飛彈，為東北亞乃至於國際局勢增添不安，雖台股反應鈍化，但須持續關注。

匯市方面，與八月下旬發生的類似事件不同，北韓這次試射飛彈，國際匯市未見明顯反應，新台幣匯率亦表現淡定，終場以三十．○七五元兌一美元作收，升值三．一分，結束連續四個交易日貶值走勢，台北及元太外匯經紀公司總成交量為十一．二億美元。

「大家疲乏了！」外匯交易員說，近期北韓屢屢想刷存在感，然而，一次又一次狼來了，除非真的打起來，否則市場已經沒什麼感覺。

展望下週，外匯交易員認為，國際間重大事件將落在美國聯準會（Fed）舉行為期兩天的聯邦公開市場委員會（FOMC），外界關注是否啟動縮減資產負債表，國內方面，中央銀行也會在下週四召開第三季理監事會議，並聚焦央行總裁彭淮南的談話。